"علاقة وطيدة وقضايا مشتركة".. أبرز زيارات "السيسي" للكويت

في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والكويت، وحرص القيادتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات، ووحدة الصف العربي، يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت الكويت في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتتضمن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، المباحثات أيضًا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

في هذا الصدد، ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عن الثلاث زيارات للرئيس السيسي للكويت، خلال السطور التالية.

يناير 2015

في الخامس من يناير 2015 كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي للكويت، حيث أستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي وكبار رجال دولة الكويت الرئيس السيسي، فور وصوله المطار الأميري.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبى طموحات الشعبين وعددًا من الملفات الإقليمية كان أبرزها الوضع في ليبيا وسبل تحقيق الوفاق الوطني في هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه حيث اتفق الجانبان على أهمية دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا، بالاضافة إلى وقف إمدادات السلاح والمال إلى الميليشيات المتطرفة. كما التقى الرئيس برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعدد من أعضاء المجلس.

مايو 2017

وفي التاسع من مايو 2017، استقبل أمير الكويت، الرئيس السيسي، وبحثا الجانبان العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تعزيزها في كافة الأصعدة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تناولت المباحثات سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك والتي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينهم وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت إلى الكويت، ومن المقرر أنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت، خلال زيارة الرئيس المرتقبة والتي تستغرق يومين، إذ قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن جولة المباحثات الرسمية ستبدأ يوم الأحد المقبل، موضحًا أن جولة المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير الكويت، ستتناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بمقر إقامته، عددا من الوزراء وكبار المسئولين الكويتيين.

توقيع اتفاقيات تعاون

وحول طبيعة العلاقات المصرية الكويتية، أكد القوني، في حوار خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الجمعة، أن الكويت أظهرت مواقف ثابتة على مدى السنوات الأخيرة، من خلال وقوفها مع خيارات الشعب المصري ومطالبه المشروعة في الأمن والتنمية؛ انطلاقا من قناعتها أن مصر تمثل حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى دعم الكويت الكامل لجهود مصر الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن الزيارة تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات المصرية الكويتية، وتلاحم الشعبين والبلدين على مدار العقود الماضية، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي واجهتهما في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار ما شهدته العلاقات المشتركة من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون وهو ما ظهر في الزيارات المتبادلة مؤخرا، ومنها زيارة أمير الكويت إلى مصر للمشاركة في القمة العربية – الأوربية، والتي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي، وزيارة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى الكويت في يناير الماضي، وزيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى مصر في مارس الماضي، بالإضافة إلي عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي، برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بينهما.

التطورات الإقليمية

وأكد القوني أن التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة حاليا، تضيف بعدا مهما لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، بما تفرضه من تحديات جسام على البلدين، وتتطلب تكثيف التشاور الوثيق بين قيادتي البلدين، خاصة وأن الكويت تشغل حاليا مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وقال "ألمس منذ وصولي لدولة الكويت، تقديراً خاصاً من القيادة والمسئولين الكويتيين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تحقق خلال فترة رئاسته للبلاد، من استقرار سياسي وأمني، وطفرة تنموية وحضارية واقتصادية عملاقة، كما ألمس نفس الأمر في لقاءاتي المتكررة مع المواطنين الكويتيين، الذين يشيدون بما يلمسونه في زياراتهم المتكررة لمصر، من حجم التطور والإنجاز الذي تحقق ويتحقق يوماً بعد يوم على الأرض".