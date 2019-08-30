سوق أبو ظبي يودع شهر أغسطس بخسائر تصل لـ 13.5 مليار درهم

أنهي سوق أبوظبي المالي تعاملات شهر أغسطس بخسائر تصل إلى 13.5 مليار درهم (3.67 مليار دولار) وسط تزايد القوة البيعية على الأسهم القيادية وأبرزها سهم "الدار العقارية" مع تراجع مؤشر التفاؤل لدى المستثمرين وتمسكهم بالحذر.





وهبط المؤشر العام بنسبة 2.8 بالمائة ليغلق عند مستوى 5165.57 نقطة، مقابل 5317.90 نقطة ليخسر 152.32 نقطة.





وانخفض بالمؤشر العام أسهم قيادية كبرى وفي مقدمتها أسهم الدار العقارية بنسبة 0.45 بالمائة، وانخفض سهم دانة غاز تنخفض 0.41 بالمائة، وأدنوك للتوزيع 0.37 بالمائة.





تراجعت القيمة السوقية لبورصة أبوظبي بنحو 13.5 مليار درهم إلى 528.48 مليار درهم، مقابل 541.97 مليار درهم في الشهر الماضي.