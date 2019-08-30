شاهد.. سيدة تعالج الاكتئاب بطريقة مثيرة

أكدت سيدة تدعى أيوانا راسل، أنها كانت تعاني من الاكتئاب لمدة سبع سنوات، أن خلع ” الحذاء ” والسير حافية القدمين في الحدائق يساعدها على الاسترخاء والنجاح مهنيآ وشخصيآ.



وتفصيلآ، أوضحت أيوانا أن المشي بقدمين حافيتين والمعروف باسم “ التأريض ” يخرج الطاقة السلبية من الجسد، كما أنه يخفف من أعراض التهاب المفاصل والأرق والاكتئاب.



وأضافت: أنا محظوظة لأن لدي حديقة بها أشجار عمرها 200 عام، فأنا أنظر إلى الغيوم أثناء المشي وأشعر بالسحب على الأرض فالتأريض موجود منذ أكثر من 100 عام.



وفي ذات السياق، فإن جمعية الصحة الوطنية وصحة العقل الخيرية توصي بممارسة التأريض لمساعدة الناس في علاج اضطراب ما بعد الصدمة، فهو يقلل من التوتر والاكتئاب