15.3 مليار درهم خسائر بورصة دبي في شهر أغسطس





وصل سوق دبي المالي بنهاية تعاملات شهر أغسطس الجاري، إلى أدنى مستوى له منذ شهرين (تحديداً من إغلاق شهر يونيو الماضي)، مع تصاعد حدة الحرب التجارية خلال تعاملات الشهر وزيادة مخاوف المستثمرين بالأسواق.

ومع ختام تعاملات الشهر، هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال شهر أغسطس بنسبة 5.47 بالمائة، بالغاً مستواه الحالي عند 2758.60 نقطة، فاقداً 159.78 نقطة، على عكس شهر يوليو الماضي.

وتراجعت أحجام التداول إلى 1.24 مليار سهم خلال شهر أغسطس، مقابل نحو 3.17 مليار سهم بنهاية الشهر السابق.

وانخفضت سيولة السوق إلى 2.04 مليار درهم مع ختام تعاملات الشهر الجاري، مقارنة بسيولة قدرها 4.52 مليار درهم بالتعاملات الشهرية الماضية.











ونزل قطاع العقارات بسوق دبي المالي متصدراً هبوط الشهر الجاري بالسوق بنسبة 10.05 بالمائة، ثم قطاع البنوك 3.16 بالمائة، والسلع 3.03 بالمائة، فضلاً عن قطاع الاستثمار 5.29 بالمائة.





ومن أبرز الأسهم الخاسرة خلال التعاملات الشهرية أسهم العقارات، إذ خسر سهم داماك بنحو 6.56 بالمائة، وإعمار 10.49 بالمائة، وإعمار للتطوير 14.38 بالمائة، وسهم إعمار مولز 8.49 بالمائة، وديار 7.3 بالمائة.





وتراجعت أسهم البنوك يتصدرها سهم دبي الإسلامي 3.8 بالمائة، وسهم الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمائة، فضلاً عن عدة أسهم أخرى أبرزها سهم دبي للاستثمار 4.4 بالمائة، وشعاع 2.5 بالمائة، ودي إكس بي 3.5 بالمائة.





وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بختام الشهر عند 361.694 مليار درهم، مقابل نحو 377.040 مليار درهم نهاية شهر يوليو الماضي، بخسارة 15.346 مليار درهم.