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إعارة لاعب بني سويف إلى ديروط بالقسم الثاني

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:06 م
إعارة لاعب بني سويف إلى ديروط بالقسم الثاني
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محمد الحسينى
 

يغادر الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى متوجها إلى برج العرب بالا سكندرية لإقامة المعسكر المغلق الثاني للفريق والذى يستمر من 31 أغسطس ولمدة 11 يوم يتخلله إقامة عدة مباريات ودية.


وقال ياسر التونى ، مدير الكرة ببنى سويف : اتفقنا على أداء مباريات ودية أمام فرق الحمام ومياه البحيرة ونجوم المستقبل والاوليمبي.

وأضاف قائلا : سيتم ضم امير لبيب لصفوف الفريق بمعسكر الإسكندرية طبقا لروؤية الجهاز الفنى بقيادة حسن موسي لتجربة اللاعب فى المباريات.


واختتم بقوله : تم الموافقة على اعارة عرفه شعبان لاعب وسط الفريق وذلك للانضمام لصفوف ديروط الرياضى وفيما يختص باللاعب الأفريقى فلم يتم حسم موقف التعاقد معه حتى الآن.


وكان بنى سويف قد أقام معسكر بمنتجع الاسيوطى سبورت تخلله عدة مباريات ودية بالقاهرة وببنى سويف مع فرق ( 6 اكتوبر ومركز شباب اطواب والترسانة واف سى مصر ومركز شباب سمسطا ومركز شباب ببا والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك وانبي والفيوم واسمنت حلوان ).

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