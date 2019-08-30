ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرجال المطلقون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:04 م
الرجال المطلقون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض
Advertisements
طباعة
سمر السيد
 


أوضح علماء من جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية، أن الأشخاص بعد الطلاق وبخاصة الرجال، أكثر عرضة للإصابة بـ الخرف مقارنة بالأشخاص المتزوجين.

وتفصيلآ، نظر العلماء من خلال هذه الدراسة في الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف شخص، يعانون من حالات زوجية مختلفة، ووجدوا أن المطلقين الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخرف عن نظرائهم المتزوجين.

حيث أظهرت الدراسة أن اختلاف السلوكيات المتعلقة بالصحة مع الشعور بالوحدة؛قد يؤدي لزيادة نسبة الإصابة بالخرف.

وبناء على ذلك، أشار العلماء أن الدعم الاجتماعي في الزواج يسهم كثيرًا في تمتع الأفراد بصحة عامة، أفضل عن الأشخاص المطلقين الذين قد يعانون من ضغط عاطفي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
النجمة - لبنان
-
x
19:00
-
الترجي - تونس
الهلال - السودان
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:55
-
الفيصلي
الفتح
-
x
19:40
-
النصر
الدوري الفرنسي
ميتز
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
20:00
-
سيلتا فيجو
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
ريال سوسييداد