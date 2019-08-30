الرجال المطلقون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض





أوضح علماء من جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية، أن الأشخاص بعد الطلاق وبخاصة الرجال، أكثر عرضة للإصابة بـ الخرف مقارنة بالأشخاص المتزوجين.



وتفصيلآ، نظر العلماء من خلال هذه الدراسة في الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف شخص، يعانون من حالات زوجية مختلفة، ووجدوا أن المطلقين الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخرف عن نظرائهم المتزوجين.



حيث أظهرت الدراسة أن اختلاف السلوكيات المتعلقة بالصحة مع الشعور بالوحدة؛قد يؤدي لزيادة نسبة الإصابة بالخرف.



وبناء على ذلك، أشار العلماء أن الدعم الاجتماعي في الزواج يسهم كثيرًا في تمتع الأفراد بصحة عامة، أفضل عن الأشخاص المطلقين الذين قد يعانون من ضغط عاطفي