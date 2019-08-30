السنة الهجرية الجديدة 1441.. الأحد إجازة رسمية في هذه الحالة (القصة الكاملة)

السنة الهجرية 1441.. الأحد إجازة رسمية في هذه الحالة (القصة الكاملة)





تصدرت جملة السنة الهجرية محركات البحث على الإنترنت، حيث يبحث المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1441، وأثارت إجازة رأس السنة الهجرية 2019 جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بين يومي السبت والأحد، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1441.





مجلس الوزارة يحسم إجازة رأس السنة الهجرية 1441





أكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر أ2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

السنة الهجرية 2019.. متحدث الوزرء الأحد إجازة رسمية في هذه الحالة

وعاد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ليوضح أنه من الوارد أن يكون الأحد المقبل إجازة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، في حال أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت المقبل هو المتمم لشهر ذي الحجة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة تليفزيونية، إنه عندما تحدث رئيس الوزراء، عن اعتبار الأحد يوم عمل اعتيادي، تحدث باعتباره أحد أيام الأسبوع، بعيدًا عن إجازة رأس السنة الهجرية ؛ نظرًا لأن دار الإفتاء لم تعلن بعد موعد رأس السنة الهجرية .





السنة الهجرية 1441.. دار الإفتاء المصرية تستطلع رؤية هلال شهر محرم





السنة الهجرية، تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة (6.22 مساءً)، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كانت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أوضحت أن بداية السنة الهجريةالجديدة ستوافق فلكياً يوم السبت ٣١ أغسطس الحالي، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيا، ووفقا لتلك الحسابات، فإن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون ٢٩ يومًا.

ولا تعتمد مصر على الحسابات الفلكية في تحديد أهلة الشهور القمرية، بل ما يثبت بالرؤية الشرعية لدى اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الافتاء المصرية.



السنة الهجرية 2019.. شائعات مواقع التواصل الاجتماعي





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات الخاطئة بشأن اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر، وأكد بيان مجلس الوزراء أن الاإازة تحتسب في اليوم الأول من شهر محرم لـ السنة الهجرية 1441ه للقطاع العام والقطاع الخاص وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية للهلال في أخر يوم من الشهر الهجري وبما يوافقه من الشهر الميلادي.

وكانت إجازة رأس السنة الهجرية 1441 بالقطاع الخاص لن تختلف عن إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع العام فتطبق الإجازة على جميع الجهات بالدولة.

وهذا التصريح كان قد تسبب في الكثير من الجدل في يوم إجازة رأس السنة الهجرية 2019 مصر، حيث ان جميع الإجازات غير محسوم أمرها الا بعد رؤية الهلال والرؤية الشرعية ليوم 1 محرم من السنة الهجرية الموافقة 1441 ه اليوم.





وناشد الوزراء بعدم الانسياق وراء أي إشاعات وعدم الترويح لها علة صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي إلا من خلال بيان رسمي من الحكومة وتحري الدقة والموضوعية اولًا وأخيرًا، حتى لا تثير المعلومات المغلوطة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية 1441، البلبلة في الشارع المصري.



