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الشمس يقيد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى للقسم الثالث

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:59 م
الشمس يقيد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى للقسم الثالث
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مصطفي الجندي
 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس قد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل بالقسم الثالث.


وتشمل القائمة كلاً من : محمد عامر و اسلام صابر وحسين غنيم ومروان محمد ومحمود عبد المنعم شوقي وعمر فكري و سيد بركة وسمير فوزي وعمر اللبان وباسل ولاء الدين والسنغالي بابا ديوب ويوسف الجبالي والسيد يوسف.


وتعاقد الشمس مؤخراً مع 12 لاعب وهم أحمد حمدي، حارس دمنهور، محمد محمود ميشو حارس دمياط، ومحمد عبد المنعم، مدافع الضبعة ومحمد زيدان، ظهير أيسر سمنود ومصطفى عبد الجواد لاعب التصنيع وأحمد شعبان بشيكا، صانع ألعاب دمياط وأحمد عبد الهادي، مهاجم ميجا سبورت.


وهشام السعودي لاعب غزل شبين، ومحمد عبد المنعم تريكة صانع ألعاب كفر صقر، وسعيد مفرح لاعب وسط مهاجم أبو قير، و شريف هيكل وسط مدافع نادي دمياط، وأحمد عبد الوهاب مدافع الترسانة مواليد 1997، وأحمد النجدي لاعب الوسط الاتصالات .

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