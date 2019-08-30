الشمس يقيد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى للقسم الثالث

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس قد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل بالقسم الثالث.





وتشمل القائمة كلاً من : محمد عامر و اسلام صابر وحسين غنيم ومروان محمد ومحمود عبد المنعم شوقي وعمر فكري و سيد بركة وسمير فوزي وعمر اللبان وباسل ولاء الدين والسنغالي بابا ديوب ويوسف الجبالي والسيد يوسف.



