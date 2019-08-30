ضبط 26 طن موالح فاسدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية، بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط مالك معمل مخللات غير مرخص، بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لحيازته 6،800 طن "مخللات- ملح طعام- خل طعام" معبأة داخل براميل بدون أية بيانات، وغير صالحة للإستهلاك، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم، بمنطقة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية لحيازته 26،900 طن "دهون حيوانية- جلود- هوالك" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كذا 19 طن سلع غذائية "سجق- شاورمة- لانشون" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.





وتسعى الأجهزة الأمنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.





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تعليم الإسكندرية: حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب





أكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه شدد علي سرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام وخصوصا لمعلمي الصف الأول الابتدائي ليتسنى لهم استكمال تدريباتهم قبل بدء الدراسة والالتزام بالكتاب الدوري رقم 7 الوارد في يوليو 2019 وكافة التعليمات الواردة من الوزارة.





وأشار وكيل التعليم، إلى حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب.





وأكد الديب على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.





تجهيز 155 عريس وعروسة بالإسكندرية





كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، لحضور الاحتفالية التي أقامتها جميعة بنك الحياة الكريمة بالتعاون مع عدة مؤسسات مجتمعية، لتجهيز 155 عريس وعروسة من أبناء المحافظة بالأجهزة الكهربائية مساهمة من مؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن كاهل الشباب وتيسير الزواج لهم.





فى كلمته ؛ قدم اللواء أحمد بسيوني التهنئة للعرائس ناقلا لهم تحيات وتهاني الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وأعرب عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، وأكد أن الدولة المصرية وجميع مؤسساتها دائما ما تهتم بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة الشباب في مقتبل حياتهم، وتوفير كافة سبل الرعاية وتقديم الاهتمام لهم.



