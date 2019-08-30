حساب المواطن يوضح بشروط منح الدعم للمسجلين

يحرص برنامج حساب المواطن دائمًا بالرد الفوري على استفسارات المواطنين، حيث تلقى حساب المواطن سؤالًا بشأن شروط وضوابط منح دعم حساب المواطن للمسجلين.

وقال " حساب المواطن ": "يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخلَ الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

كما أكد حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري، مبينآ أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات.

حيث يتم التعديل عبر الموقع والانتظار؛ ليتم دراسة الأهلية والتحقق منها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكن المواطن





- عقد الإيجار من منصة إيجار.

- صك ملكية المسكن.

- فاتورة الكهرباء.

- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

- يشترط أن تكون هذه المستندات باسم المستفيد للتصديق عليها.





شروط ومعايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن





- أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبن وابنة المواطنة والزوج والزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر في السنة.





- يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الرعاية والإيواء الحكومية أو السجون.





- أن تتطابق بيانات المستفيد المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة.



