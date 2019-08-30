المنتخب الأولمبي التونسي يستعدّ لمواجهة الكاميرون

إنطلق مساء امس الخميس تربص المنتخب التونسي الأولمبي استعدادا لمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة 6 سبتمبر بياوندي بداية من الساعة 15 و30د في اطار ذهاب الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم (تحت 23 عاما) المقررة نهائياتها بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة الى اولمبياد اليابان 2020.

ويخوض منتخب تونس مباراة الاياب في ملعب رادس يوم 10 سبتمبر انطلاقا من س 19 .





وانطلق تربص الفريق بقيادة المدرب الوطني فريد بن بلقاسم بحصة مسائية دامت 70 دقيقة بالملعب الفرعي بالمنزه شارك فيها 13 لاعبا وهم أيمن دحمان ونسيم هنيد ورائد فادع وحسام دقدوق وهاني عمامو وحبيب الوسلاتي وآدم الطاوس ووجدي الساحلي وسليم الجندوبي وبهاء الدين السلامي وعلاء الدريدي ومحمد علي بن حمودة واسكندر العبيدي.





ومن المنتظر ان يلتحق اليوم اللاعب غيث اليفرني بمقر إقامة المنتخب على أن ينظم لاعبو الترجي الرياضي التونسي يوم السبت 31 اوت بالمجموعة.





وسيتواصل توافد اللاعبين الناشطين بالبطولات الأوروبية تباعا على مقر الإقامة بعد انهاء التزاماتهم مع نواديهم.

وقد إستغل الإطار الفني الحصة التدريبية الأولى لإزالة الإرهاق لدى بعض اللاعبين الذين شاركوا اول أمس في مباريات مع نواديهم ولإجراء بعض التمارين التطبيقية الخاصة للبقية.





ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة بقيادة الحكم فيتيال شارال كوكولو.