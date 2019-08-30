كيف تحصل على قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تقديم العديد من الشركات خدمات التمويل المتناهي الصغير من أجل أن يبداء الموطنون بتنفيذ مشروعتهم، مقابل فوائد مالية بسيطة على قروض غير التى تطلبها البنوك وتكون مرتفعة غالبًا بالأضافة إلى فترة السداد الطويلة التى توفرها تلك الشركات لصاحب المشروع.

ومن ضمن تلك الشركات التى تمنح التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة شركة تنمية:

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالى الشروط ووميزارت الحصول على قرض من شركة التنمية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة :

أولًا: تمويل المشروعات متناهية الصغر

تعرف الشركة بأن المشروعات متناهية الصغر هي التي لا يتجاوز عدد العاملين بها 10 أفراد، وهي مشروعات تمتلكها وتقوم بتشغيلها العائلات الصغيرة أو قد تكون مشروعات منزلية صغيرة يعمل بها فرد أو أثنين (في الأغلب من أفراد العائلة). وتتسم هذه المشروعات بإمكاناتها المحدودة، حيث أن أغلب من يعملون بها يقعون تحت خط الفقر. ولا تعد هذه المشروعات جزءًا من الاقتصاد الرسمي، حيث أنها غير مسجلة رسميًا وتعمل على خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وتهدف شركة إلى تمويل رأس المال العامل لأصحاب المشروعات منخفضة الدخل عبر توفير تمويل يتراوح بين 4 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، علماً بأن نموذج الشركة يتيح إمكانية الحصول على تمويل أكبر قيمة في حالة التزام صاحب التمويل بمواعيد السداد دون رصد أية متأخرات في سداد الاقساط.

وتقوم الشركة بتمويل المشروعات العاملة بكافة القطاعات باستثناء قطاعات الإنتاج الزراعي وتربية المواشي والاستزراع السمكي والداجني والنقل.

ويتميز تمويل المشروعات متناهية الصغر بالآتي:

فترات سداد قصيرة، تتراوح بين 4 شهور على الأقل و12 شهر على الأكثر.

تمويل رأس المال العامل.

حجم التمويل يتراوح بين 4 آلاف جنيه و30 ألف جنيه

لا توجد ضمانات.

السداد على أقساط شهرية.

إصدار التمويل خلال 48 ساعة.

الموافقة على تجديد التمويل خلال ساعة واحدة.

ثانيًا: المشروعات الصغيرة:

تعرف شركة تنمية المشروعات الصغير بكونها مشروعات تضم 10 موظفين أو أقل. وتختلف المشروعات الصغيرة عن المشروعات متناهية الصغر في كونها مشروعات مؤسسة بشكل رسمي بموجب التراخيص اللازمة ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية خاصة بها.

وتسعى شركة تنمية إلى توفير السيولة لهذه المشروعات وتعزيز تدفقاتها النقدية من خلال إصدار تمويل يتراوح بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه، ويتم سدادها خلال فترة أقصاها عامين في صورة أقساط شهرية متساوية القيمة.

ويتميز تمويل المشروعات الصغيرة بالآتي:

فترات سداد تتراوح بين 6 أشهر على الأقل و24 شهر على الأكثر

تمويل رأس المال العامل وشراء الأصول

حجم التمويل يتراوح بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه

لا توجد ضمانات.

السداد على أقساط شهرية.

متاحة للمشروعات والأعمال الرسمية والمرخصة.

الموافقة على إصدار التمويل خلال أسبوع.