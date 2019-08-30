مدرب منتخب تونس يعلن عن قائمة اللاعبين لوديتي موريتانيا وكوت ديفوار

كشف مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم منذر الكبير، عن قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في مباراتي موريتانيا وكوت ديفوار الوديتين استعدادا لخوض تصفيات كاس امم افريقيا .





وسيلاقي المنتخب التونسي نظيره الموريتاني وديا يوم الجمعة 6 سبتمبر بملعب رادس، في حين سيتبارى مع كوت ديفوار في مدينة روان الفرنسية يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 .





ويشار الى انه تم صباح امس الخميس خلال لقاء اعلامي، تقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب التونسي للاكابر بقيادة منذر كبير.





واوضح وديع الجريء رئيس الجامعة بالمناسبة، ان التعاقد مع منذر كبير يأتي بعد فك الارتباط بالتراضي مع الفرنسي الان جيراس، مشيرا الى ان العقد يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد.





واضاف انه تم تعيين عادل السليمي في خطة مدرب وطني وليس كمدرب مساعد، في حين سيتولى الثنائي هشام غزية ومحمد التونسي مهمة الاعداد البدني بينما سيكون عادل زويتة مدربا لحراس المرمى خلفا لحمدي الكسراوي.





في ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين : فاروق بن مصطفى/ معز بن شريفية / معز حسن/ أنيس البدري / رامي البدوي / زياد بوغطاس/ صدام بن عزيزة / أيمن بن محمد / فراس شواط / غيلان الشعلالي/ محمد دراغر/ أسامة الحدادي/ أحمد خليل / سيف الدين الخاوي / وجدي كشريدة / سليم الخليفي / طه ياسين الخنيسي/ عمر العيوني / علي معلول / ياسين مرياح/ يوسف المساكني / حمدي النقاز/ حمزة رفيعة / بلال السعيداني / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / نعيم السليتي.