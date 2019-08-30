لو رايح بنك الإسكندرية.. تعرف على فروعه في مدينة عروس البحر



تنشر بوابة "الفجر"، دليل المواطن لمعرفة أماكن فروع بنك الاسكندرية في محافظة الإسكندرية، حتى توفر على قرائها ومتابعيها معرفة أقرب فرع لهم.



يأتي ذلك تماشيًا مع تطوير خدماتها لقرائها من أهالي عروس البحر وزوارها. فعليك متابعة التقرير التالي.



- نبذة عن بنك الاسكندرية



يمتلك بنك الإسكندرية - Alexbank واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في مصر، من خلال أكثر من 170 فرع في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية وحوالي 5000 موظف، يقدم بنك الاسكندرية خدمة تحويل الاموال من خلال ويسترن يونيون حيث يمكنك ارسال واستقبال الاموال من خلال شبكة وكلاء تتعدى 500 الف موقع فى اكثر من 200 دولة حول العالم.



- فروع بنك الاسكندرية



فرع سيدى بشر: 101 ش خالد بن الوليد بالفرب مطعم مؤمن - سيدي بشر

فرع طلعت حرب: 23 طلعت حرب بالقرب من مكتب جوازات الاسكندربة - المنشية

فرع سيزوستريس: 19 شارع صلاح سالم امام محلات بن البرازيلى -العطارين - المنشية

فرع الاسكندرية: 6 شارع صلاح سالم امام بنك القاهرة - المنشية

فرع القنصلية الايطالية: شارع السفارة امام ميدان سعد زغلول وبجوار محطة الرمل

فرع سعد زغلول: 59 ش سعد زغلول- امام فندق لو متروبول - محطة الرمل

فرع سبورتنج: 2 شارع سيدى جابر بجوار قنصلية فلسطين- سبورتنج

فرع جليم الترام: 174 ش عبدالسلام عارف بجوار المستشفى الالمانى - جليم

فرع جليم: 568 طريق الحرية بالقرب من محطة مصر للبترول ميدان جليم

فرع كيروسيز: 9 شارع إبراهيم شريف داخل كيروسيز مول- مصطفى كامل

فرع نادى القضاه: 23 شارع مصطفى كامل - نادى القضاة - بولكلى

فرع سماد أبو قير: الطابية خط رشيد بجوار مساكن شركة سماد ابوقير

فرع أبو قير: 23 شارع بورسعيد- الشاطبى أبو قير

فرع الدخيله: سور شركة عز الدخيله للحديد والصلب بجوار بوابه (2) - الدخيلة

فرع مينا البصل: ناصية شارع عثمان أباظه أمام كوبرى التاريخ - مينا البصل

فرع برج العرب: 44 شارع على بن أبى طالب امام جهاز المدينة - برج العرب الجديدة





- تاريخ بنك الاسكندرية



تأسس بنك الاسكندرية عام 1957 كشركة مساهمة مصرية، تم خصخصة البنك ببيع 80% من أسهمه لمجموعة سان باولو الإيطالية في 17 أكتوبر 2006.



آلت ملكية الحصة الحاكمة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو إنتيزا والتي ولدت باندماج مجموعتين ماليتين إيطاليتين وهما بنك إنتيزا وسان باولو إمي.



يعمل بنك الإسكندرية حاليًا تحت لواء مؤسسة مالية عالمية مجموعة سان باولو إنتيزا (Intesa Sanpaolo) التي تعد الأكبر على مستوى إيطاليا والثالثة بين بنوك منطقة اليورو.



أطلق بنك الإسكندرية استراتيجية طموحة للتطوير للتواؤم مع نظم وآليات العمل المبتكرة لمجموعة Intesa Sanpaolo، والتي تتضمن إعادة صياغة شكل العمليات المصرفية واستحداث منتجات وخدمات مصرفية تناسب كافة الشرائح وجميع العملاء، مع تدعيم العمالة بكفاءات ذات خبرات دولية في مختلف المجالات لتشهد السنوات الثلاثة القادمة مولد عملاق مصرفى بالسوق المصرية لديه عراقة وأصول تاريخية وآليات وتقنيات السوق الحديثة.



يمتلك بنك الإسكندرية شبكة فروع محلية تبلغ 171 وحدة تقدم خدماتها إلى حوالي 1.5 مليون عميل.



يتبنى البنك خطط توسعية محليًا للوصول بوحداته المصرفية لنحو 350 وحدة، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للبنك من إجمالي الخدمات المصرفية ومضاعفة ميزانية البنك.



يخطط البنك إلى التوسع إقليميًا في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، وعالميًا من خلال فروع له في إيطاليا.