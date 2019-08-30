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عاجل .. تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:53 م
عاجل .. تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي يوروبا ليج
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الفجر الرياضي
 
أسفرت قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن مجموعة متوازنة لآرسنال، فيما حل مانشستر يونايتد في مجموعة سهلة نسبيًا.

ووقع آرسنال في المجموعة السادسة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وستاندرد لييج البلجيكي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي.

قرعة الدوري الأوروبي تحدث لحظة بلحظة 
المجموعة الأولى        إشبيلية   -    أبويل -   كاراباج  - دوديلانج
المجموعة الثانية    دينامو كييف   - كوبنهاجن   -     مالمو     - لوجانو
المجموعة الثالثة بازل            -    كراسنودار- خيتافي-      طرابزون سبور
المجموعة الرابعة سبورتنج لشبونة - آيندهوفن- روزنبرج - لاسك
المجموعة الخامسة لاتسيو   سيلتك-   رين   - كلوج 
المجموعة السادسة آرسنال-       آينتراخت فرانكفورت -ستاندرد لييج -فيتوريا جيماريش
المجموعة السابعة بورتو - يانج بويز- فينورد  - رينجرز
المجموعة الثامنة سسكا موسكو -لودوجوريتس  -إسبانيول- فيرينكفاروس
المجموعة التاسعة فولفسبورج-      جينت - سانت إيتيان - أوليكساندريا
المجموعة العاشرة روما - مونشنجلادباخ -   باشاك شهير- فولفسبيرجر
المجموعة الحادية عشرة بشكتاش   -سبورتنج براجا  - وولفرهامبتون - سلوفان براتيسلافا
المجموعة الثانية عشرة مانشستر يونايتد- أستانا- بارتيزان- ألكمار
مواعيد مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي
تنطلق منافسات مرحلة المجموعات يوم 19 سبتمبرالمقبل، لتنتهي يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتجرى بعدها بـ4 أيام قرعة دور الـ32 بمدينة نيون السويسرية.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ32 يوم 20 فبرايرعام 2020، على أن تلعب جولة الإياب بعد أسبوع واحد.
 
وفي 28 فبراير يجري اليويفا قرعة دور الـ16 بمدينة نيون مجددًا، على أن تنطلق جولة ذهاب هذا الدور يوم 12 مارس من العام القادم، فيما تقام مباريات الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.
 
وتُجرى قرعة جديدة لربع ونصف النهائي بمدينة نيون يوم 20 مارس، على أن تنطلق جولة ذهاب دور الـ8 يوم 9 أبريل بينما تقام مباريات الإياب يوم 16 من ذات الشهر.
 
ويبدأ المتأهلون للمربع الذهبي خوض ذهاب نصف النهائي يوم 30 أبريل، بينما تقام جولة الإياب يوم 7 مايو، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 من الشهر ذاته في بولندا.

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