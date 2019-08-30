عاجل .. تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"

مواعيد مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات مرحلة المجموعات يوم 19 سبتمبرالمقبل، لتنتهي يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتجرى بعدها بـ4 أيام قرعة دور الـ32 بمدينة نيون السويسرية.





وتقام مباريات ذهاب دور الـ32 يوم 20 فبرايرعام 2020، على أن تلعب جولة الإياب بعد أسبوع واحد.

وفي 28 فبراير يجري اليويفا قرعة دور الـ16 بمدينة نيون مجددًا، على أن تنطلق جولة ذهاب هذا الدور يوم 12 مارس من العام القادم، فيما تقام مباريات الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

وتُجرى قرعة جديدة لربع ونصف النهائي بمدينة نيون يوم 20 مارس، على أن تنطلق جولة ذهاب دور الـ8 يوم 9 أبريل بينما تقام مباريات الإياب يوم 16 من ذات الشهر.

ويبدأ المتأهلون للمربع الذهبي خوض ذهاب نصف النهائي يوم 30 أبريل، بينما تقام جولة الإياب يوم 7 مايو، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 من الشهر ذاته في بولندا.