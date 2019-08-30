إزالة 15 حالة تعدٍ في المهد خلال 24 ساعة بالغربية (صور)

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على عدم سماحة بوجود أي تعديات أو مخالفات جديدة، مكلفًا رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني بصفة مستمرة والإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة ومصادرة كافة معدات ومواد البناء المخالف.



وفى هذا الصدد؛ قامت محافظة الغربية بعدة حملات إزالة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدى في المهد خلال 24 ساعة.



حيث قام مركز ومدينة زفتي بحملة إزالة بقرية ششتا أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 1767م2.



كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة شدة خشبية في المهد لمبنى مخالف بنطاق قرية شبشير الحصة.



بينما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعدى على أملاك النيل بمساحة 400م2 بقريتي منشأة سليمان وكفر مشلة، كما أزال أيضًا شدة خشبية لمبنى مخالف بنطاق قرية كفور بلشاى على مساحة 100 م2.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة للتأكد من الإلتزام من تحقيق أهدافها وإلتزام المواطنين الكامل بقواعد وقوانين البناء.



وكانت محافظة الغربية قد نفذت حملة ازالات الاسبوع الماضى أسفرت عن إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلان تمثلوا في 111 حالة إشغال و197 إعلان بمركز سمنود، 137 حالة إشغال و38 إعلان بمركز بسيون، 180 حالة إشغال بمركز المحلة الكبرى، 241 حالة إشغال بحي أول طنطا، 102 حالة إشغال و84 إعلان بمركز زفتي، 45 حالة إشغال و15 إعلان بمركز السنطة، 48 حالة إشغال و80 إعلان بمركز كفر الزيات، 50 حالة اشغال بمركز قطور، 15 حالة إشغال و75 إعلان بمركز طنطا، 106 حالة إشغال بحي ثان المحلة الكبرى، 238 حالة إشغال و9 إعلانات بحي ثان طنطا.



كما أسفرت هذه الحملات أيضًا عن تنفيذ قرارات غلق لعدد 4 محلات و5 مقاهي بنطاق حي أول وثان طنطا وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.



على جانب أخر أكد محافظ الغربية على عدم سماحه بالتهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.





وفى هذا الإطار؛ قامت محافظة الغربية بإزالة 50 حالة تعدى في المهد، حيث قام مركز ومدينة قطور بإزالة 7 حالات تعدي تمثلوا في حالتان بالمدينة على مساحة 318 متر مربع، حالة بقرية إبشواى على مساحة 25 متر مربع، حالة بقرية بلتاج على مساحة 96 متر مربع، حالة بقرية دماط على مساحة 350 متر مربع، حالتان بقرية محلة مسير على مساحة 130متر مربع.



كما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعدى في المهد على مساحة 400 متر مربع بقرى (مشله، الدلجمون، قليب إبيار، حالتان بالمدينة).



أما مركز ومدينة السنطة قد قام بإزالة 6 حالات تعدى في المهد تمثلوا في (5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 880م2- حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 56 متر مربع في قرية شندلات).



بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و15 سهم بنطاق الوحدات المحلية لقرى (الهياتم – صفط تراب – العامرية).



ونفذ مركز ومدينة زفتي 4 قرارات إزالة وحالتين في المهد بنطاق المدينة وكذا إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 500م2.



كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية في المهد على مساحة 668م2 بقرية أبو حمر.



بينما قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة 6 حالات تعدى في المهد وتنفيذ 4 قرارات إزالة، أما حي أول طنطا فقد أزال دور سابع علوى مخالف بشارع مستجد، كما أزال مركز ومدينة سمنود بإزالة حالة تعدى على أرض الأوقاف بمساحة 130 متر مربع.



بينما أزال مركز ومدينة طنطا شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضى بعزبة الكوم الأخضر وشدة خشبية أخرى لدور رابع بنطاق قرية شوبر.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لحملات الإزالة للتأكد من تحقيق أهدافها، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.