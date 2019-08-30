البهنسا فى المنيا.. هنا مقامات شهداء الجيش الإسلامي

تعتبر قرية «البهنسا» أحد أشهر المناطق الأثرية في محافظة المنيا، ومن أجمل القرى المصرية، تقع القرية على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار ناحية الغرب محافظة المنيا وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.





يقول عنها المؤرخون العرب: "عند فتح مصر كانت مدينة كبيرة حصينة الأسوار لها أربعة أبواب ولكل باب ثلاثة أبراج، وكانت تحوى الكثير من الكنائس والقصور".





ازدهرت مدينة «البهنسا» في العصر الإسلامي، وكانت تصنع بها أنواع فاخرة من النسيج الموشى بالذهب، وتحتوي مدينة البهنسا على آثار من مختلف العصور التي مر بها التاريخ المصري،حيث تشتمل هذه القرية على الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى آثار التاريخ الحديث متمثلة في المباني والقصور التي يرجع عمرها إلى أكثر من مائة عام.





كانت هذه البلدة ذات أسوار عالية وحكمها حاكم روماني جبار يسمى "البطليموس" وكانت له فتاة ذات حسن وجمال، ومن شدة جمالها أطلق عليها "بهاء النسا " ومن هنا سميت البلدة بـ " البهنسا " ومن المعالم التاريخية الموجودة فيها شجـرة السيدة العذراء مـريم، وسميت كذلك لأنه يقال أن مريم العذراء جلست تحتها والمسيح عيسى بن مريم ويوسف النجار (عليهم السلام)، عندما كانوا في رحلة إلى صعيد مصر.





«أصل التسمية بأرض البهنسا»





اسمها تصحيف للفظ مصري قديم "بمادا" وهناك رأي آخر بأن اسمها في اللغة المصرية "برمزت" أو "پـرمجيد" أي "الصولجانات الذهبية" وبالقبطية "بنجه"، وفي العصر اليوناني كان اسمها "أوكسيرنخوس" وتعنى كلمة "أوكسيرنيخوس"؛ سمك المزدة ذا الفم الطويل المدبب سماها الأقباط في اللغة المصرية الحديثة باسم "پـيمدجيه"، وكتبت في الوثائق المصرية المكتوبة باللغة اليونانية باسم "أوكسيرنخوس" وأيضًا باسم "نيوستيموپـوليس" وهو اسم لم يستعمل بشكل جدي لا في الوثائق ولا من قِبَلْ الناس في الحياة اليومية، وعُرِفَتْ أخيرًا في اللغة العربية باسم قرية البَهْنَسَا وهى القرية التي بنيت على أجزاء من المدينة الأصلية.





«البهنسا» في العصر الفرعوني





كانت "أوكسيرنخوس" مركزًا دينيًا مهمًا وقبل دخول اليونانيين لمصر كانت المدينة قائمة وكاملة لموقعها الاستراتيجي ؛ لأنها تقع على أقصر الطرق المؤدية من وادي النيل إلى الواحة من الشمال إلى واحة الفيوم.





هذه المدينة بالإضافة إلى مكان عبادة "ست"، المعبد الذي كان أكثر نشاطًا في وقت رمسيس الثالث حوالي في عام 1184 - 1153 قبل الميلاد، الإله "ست" في الحقيقة على الرغم من خصائصه غير الودية،حيث أنه كان إله الزوابع والبرق والرعد والعنف وعدد من الصفات السيئة الأخرى إلا أن المصريين اعتبروه الإله الحامي للإقليم وكان يوم ميلاد الإله كان يوم عيد في المنطقة.





وفي أسطورة حورس في إدفو كانت "أوكسيرينخوس" مسرحًا لمعركة بين ست وحورس، حيث فقد ست ساقه. واليونانيون الذين أطلقوا اسم "أوكسيرنخوس" على المدينة والإقليم الذي يحمل نفس الاسم حسب نوع من السمك المدبب الأنف.





أطلت نشأة البَهْنَسَا من بوابات الأسطورة التي تقول:" إن إيزيس ذهبت للبحث عن أجزاء جسد أوزوريس زوجها الذي قتلته ست ومزق جسده وألقى الأشلاء في كل مقاطعات مصر ووِجِدَتْ كل ال - 14 أو 16 قطعة.





«مدينة الشهداء والصالحين»..

شهدت «أرض البهنسا» صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، حيث يُطلق عليها مدينة الشهداء لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي،ففي عام «22 هجرية» أرسل «عمرو بن العاص» جيشًا لفتح الصعيد بقيادة «قيس بن الحارث» وعندما وصل إلي البهنسا، كانت ذات أسوار منيعة وأبواب حصينة، كما أن حاميتها الرومانية قاومت جيش المسلمين بشدة، مما أدى إلي سقوط عدد كبير من الشهداء المسلمين.





وفي البهنسا غربًا بجوار مسجد « علي الجمام» تقع جبانة المسلمين التي يوجد فيها وحولها عدد كبير من القباب والأضرحة التي تنسب للصحابة والتابعين والعلماء الذين زاروا المدينة ومقابر (مقامات) لشهداء الجيش الإسلامي الذين شاركوا في فتح مصر واستشهدوا على هذه الأرض خلال حملتهم في فتح الصعيد المصري، ويفخر أهلها اليوم بهذه القرية لاحتواء ترابها على أجساد الشهداء من الصحابة.





وقديمًا كانت البهنسا مليئة بالكنائس ولكن مع مرور الأيام تلاشت هذه الكنائس ولم يتبق منها سوى جدران خاوية،ومن المعالم التاريخية الإسلامية: «مسجد القاضي» علي الجمام وقد تم بناؤه حديثًا (وليس أثريًا) بجوار ضريح الشيخ علي الجمام وقد صمم وفق الطراز الإسلامي بطابع أندلسي.



