بالفوطة والبورنس.. دانا حمدان تنشر صورة لجمهورها بملابس الحمام

نشرت الفنانة دانا حمدان علي "ستوري "بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة بملابس الحمام.





وظهرت دانا في الصورة علي الستوري بأطلالة غريبة، حيث انها تظهر وهي ترتدي بورنس او روب الحمام مع فوطة علي الشعر وكانت التقطت الصورة بالأبيض والأسود.





وكانت دانا اعتمدت مكياج خفيف بالعين واحمر شفاه ناعم ، ولم يظهر الروب اي جزء من جمسها ويغطي روب الحمام جسمها بالكامل دون اي اثارة .