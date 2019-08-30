ننشر حجم تعاملات الأجانب العرب بالبورصة المصرية في أغسطس

إستحوذت تعاملات المصريين خلال جلسات شهر أغسطس الجاري علي نسبة نسبة 67.8% من إجمالي التعاملات ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة23.1% والعرب علي 9.1 وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 155.7 مليون جنيه هذا الشهر بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 34.1 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 24.1 وسجل العرب علي 9%.





وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.468.9 مليون ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 820.2 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.





شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع جماعي خلال تعاملات شهر أغسطس الجاري ،وذلك بدعم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% من قبل البنك المركزي المصري ، بواقع 150 نقطة سأاس بما يعادل 1.50% لتصل إلى 14.25% و15.25 على عمليتي الإيداع والإقتراض.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 55.1 مليار جنيه بنسبة صعود 7.7 % ليصل إلى مستوى 770.2 مليار جنيه. فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 صعودا بنسبة 14.8%.

وغلب علي أداء مؤشرات البورصة حالة من الصعود الجماعي ، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 10.77 % ليغلق عند مستوى 14835 نقطة، فيما ربح مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.3% ليغلق عند مستوي 553.3 نقطة.

بينما شهد مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 و70 ارتفاعا بنسبة 8 % مغلقاً عند مستوي 1.455.08 نقطة .

وعلي صعيد أخر فقد ارتفعت قيمة التداول خلال شهر أغسطس 57.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.6 مليار ورقة منفذة على 416 الف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت3.8 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية في الشهر السابق عليه

واستحوذت الأسهم على 50.4% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.5%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.







