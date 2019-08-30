20 رحلة جديدة.. "مصر للطيران" تستمر في نقل الحجاج من السعودية

تسير شركة مصر للطيران غدًا السبت ٢٠ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل٣٤٠٠ حاجًا، بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ١٧٠٠ حاجًا، من بينهم رحلتين شارتر لحجاج مدينة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل١٧٠٠ حاجا، من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبني سويف بخلاف رحلات العمل.

مصر للطيران تسير غدا ١٦ رحلة لنقل ٣١٠٠ حاجًا

وكانت سيرت الشركة اليوم الجمعة ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣١٠٠ حاجًا، بواقع ٧ رحلات من جدة لنقل ١٥٠٠ حاجًا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاجا من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.

سيرت الشركة الخميس ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣٣٠٠ حاجًا، بواقع ٩ رحلات من جدة لنقل ١٧٠٠ حاجًا، من بينهم رحلات خاصة لحجاج مدينة مالى، و ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاجا من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية وتنازلات، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.

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"الطيران المصري بخير".. مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تجديد اعتماد شهادة "الإيزاجو" الدولية فى محطتى برج العرب والغردقة، دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولى للنقل الجوى الـ IATA للحصول على الشهادة والتى يتم منحها لمقدمى الخدمة الأرضية التى تلتزم بتطبيق هذه المعايير.





1700 رحلة طيران

قال المهندس مجدى محمدين ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، أن مطار الغردقة الدولى شهد خلال شهر يوليو الماضى كثافة كبيرة فى عدد الرحلات التى استقبلها المطار .





وأضاف رئيس الشركة فى تصريحات صحفية ، أن الخدمات الأرضية بمطار الغردقة الدولي، قدمت خدمات لـ 1700 رحلة طيران خلال شهر يوليو الماضى وهو معدل لم يتحقق منذ عام 2010، مشيدا بالعاملين فى محطة الغردقة للخدمات الأرضية ، لما بذلوه من جهد .





وأكد محمدين ، ارتفاع معدل خدمة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لرحلات مصرللطيران والشركات الأخرى بمطار الغردقة لشهور مايو ويونيه ويوليه، والتى وصلت إلى 4635 رحلة جوية.





اجتياز أعمال التفتيش

نجح مطار الغردقة الدولى فى اجتياز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية التى زارت المطار فى الفترة الماضية، كما تم رفع كفاءة المدرج القديم، وتوحيد ألوان المبانى، والانتهاء من بناء السور الخارجى حول المطار، وتطوير أعمال مدخلى المطار، وتطوير الدائرة الجمركية، وزيادة معدل التدريب الداخلى للعاملين والعمل على تقليل زمن بقاء الطائرة على أرض المطار.





تطورت إدارة المطار المنظومة الأمنية الجديدة الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار، وتطورت منطقة فرز الحقائب للمغادرين.





أعمال التطوير

افتتحت وزارة الطيران المدنى مبنى الركاب 2، بمطار الغردقة الدولى، في 30 يوليو الماضي حيث تم رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية "stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.





تاتى أعمال التطوير فى إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة، بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.





التكلفة





أعلن الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن تكلفة تطوير مطار الغردقة بلغت مليار جنيه.





وحسب مصادر بوزارة الطيران، فقد تم رفع كفاءة المبنى، وتركيب المنظومة الأمنية stx"، وحماية سقف المطار من الأمطار الغزيرة التي قد يتعرض لها في موسم الشتاء.





وأضاف المصدر، أن أعمال التطوير، تأتى فى إطار الخطط المستقبلية لمطار الغردقة، بإنشاء مبنى ركاب جديد، لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، وإنشاء مدرج جديد للطائرات بطول 4 كم موازى للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.





ويتكون المبنى من 3 طوابق، بمساحة إجمالية 90.000 متر مربع، وبطول نحو 750 مترًا، وعرض 135 وارتفاع 20 مترًا، ويوفر المبنى، فصل تام بين المغادرين والقادمين، كما يحتوى على الخدمات لتأمين راحة الركاب والزائرين.





11 بوابة مغادرة





ويضم المبني عدد 72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب بالإضافة إلى كاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولى ومنظومة السيور، يستحوذ المبنى الجديد على 45% من إجمالي رحلات التشغيل بالمطار وتحول إليه معظم الرحلات الأوروبية والداخلية.





ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة، بواسطة حافلات، ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.





منظومة مراقبة





ركبت إدارة المطار منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات ، وتطوير السقف المعلق لصالتى السفر والوصول الدولى بإجمالى 17500م2 .





حدثت نظام الإضاءة وإستخدام اللمبات الموفرة للطاقة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وكذلك تنسيق وتجميل الموقع العام للمطار ورفع كفاءة دهان المبنى من الداخل، وكذلك تطوير عدد 35 من خطوط تموين الطائرات بإنشاء 56 نقطة لخدمة عدد 27طيارة،فضلًا عن تطوير حقل الطيران بالمطار بعدة مشروعات أهمها إنشاء ممر رئيسى بطول 4000 وعرض 60 م وعدد 6 وصلات تربط بين الممر الرئيسى والتاكسى الموازى وإنارتهم وتنفيذ أعمال الحماية من السيول .



