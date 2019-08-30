حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر.. تعرف عليها
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:15 م
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامات مالية تجاوزت الـ100 ألف جنيه، حيث تم ضبط المدعو "أشرف.م" المطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة رقم 1425 2015 جنايات قسم سفاجا والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
كما تم ضبط المدعو "إبراهيم.ف" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية مخدرات رقم 4715 2018 جنايات قسم سفاجا حصر رقم 592019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.
وتم ضبط المدعو "محمود.ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات رقم 632 2016 جنايات قسم مرسى علم حصر رقم 11642017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
كما تم ضبط وتنفيذ 481 حكما متنوعا بينهم 77 جنح حبس جزئى، و27 حكم جنح حبس مستأنف، و314 حكم جنح غرامات جزئية، و15 حكم جنح غرامات مستأنف، و45 جنح مخالفات.
فيما نفذت تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامات مالية تجاوزت الـ100 ألف جنيه، حيث تم ضبط المدعو "أشرف.م" المطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة رقم 1425 /2015 جنايات قسم سفاجا والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
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محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأثار
استقبل اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لتفقد متحف آثار الغردقة قبل الإفتتاح الرسمي.
وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه من المقرر أن يؤديا صلاة الجمعة من داخل مسجد الميناء الكبير بالسقالة، ثم قيامه ووزير الآثار بجولة تفقدية داخل متحف آثار الغردقة ومعرفة سير العمل بالمتحف تمهيدًا لافتتاحه قبل نهاية العام الحالي.
ويتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الجمعة، مبنى متحف الغردقة الجديد بمحافظةالبحر الأحمر للوقوف على آخر التطورات.
ومن المقرر أن يؤدى الوزير برفقة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير، فضلًا عن زيارة مدينة القصير لتفقد الأماكن الأثرية
جدير بالذكر أن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، قد تفقد متحف آثار الغردقة؛ لمتابعة آخر مستجدات إنشاءاته والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، وافتتاحه رسميا.
وتفقد "عبد الله" قاعات المتحف المختلفة لمتابعة تطورات الأعمال بها، بالإضافة إلى تفقد مسار الزيارة المخطط طبقا لسيناريو العرض الجديد الموضوع والذي يهدف إلى إبراز آثار العصر الفرعوني في مصر.
كانت قد أعلنت وزارة الآثار، عزمها افتتاح متحف الغردقة قبل نهاية العام الحالي 2019، وهو الأول من نوعه في تاريخ مصر الذي تتعاون فيه الوزارة مع مستثمر من القطاع الخاص؛ والتى تبلغ مساحة المتحف ١١ ألف متر ويضم عددا كبيرا من القطع الأثرية الأصلية.
ومن جانبه قال عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر؛ متحف آثار الغردقة هو إضافة جديدة ومهمه في القطاع السياحى بالبحر الأحمر؛ مشيرًا أنه سيكون في مقدمة برامج المازارات السياحية لشركات السياحة للوفود القادمة للبحر الأحمر في جميع مدنها المختلفة.
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