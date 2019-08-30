حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر.. تعرف عليها

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامات مالية تجاوزت الـ100 ألف جنيه، حيث تم ضبط المدعو "أشرف.م" المطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة رقم 1425 2015 جنايات قسم سفاجا والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.





كما تم ضبط المدعو "إبراهيم.ف" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية مخدرات رقم 4715 2018 جنايات قسم سفاجا حصر رقم 592019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.





وتم ضبط المدعو "محمود.ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات رقم 632 2016 جنايات قسم مرسى علم حصر رقم 11642017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.





كما تم ضبط وتنفيذ 481 حكما متنوعا بينهم 77 جنح حبس جزئى، و27 حكم جنح حبس مستأنف، و314 حكم جنح غرامات جزئية، و15 حكم جنح غرامات مستأنف، و45 جنح مخالفات.





فيما نفذت تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات، وغرامات مالية تجاوزت الـ100 ألف جنيه، حيث تم ضبط المدعو "أشرف.م" المطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة رقم 1425 /2015 جنايات قسم سفاجا والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.





نرشح لك:

محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأثار

