مبيعات "الأجانب" تسجل 96.3 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع علي نسبة 63.8% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة26.9% والعرب علي 9.4 وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 96.3 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 147 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 24.1 وسجل العرب علي 9%.





وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.468.9 مليون ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 820.2 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.



