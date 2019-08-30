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رابط beIN youtube مشاهدة قرعة دوري أوروبا europa league رابط بي ان سبورت الاخبارية New

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:09 م
رابط beIN youtube مشاهدة قرعة دوري أوروبا europa league رابط بي ان سبورت الاخبارية New
مشاهدة قرعة دوري أوروبا
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الفجر الرياضي
 
نقدم لكم بث مباشر لقرعة الدوري الأوروبي عبر موقع الفجر الرياضي، حيث تنقل القرعة بصورة مباشرة وحصرية على قناة BeIN SPORTS NEWS، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، ومن المتوقع بأن تتم إقامة قرعة الدوري الأوروبي إمارة موناكو الفرنسية، بحضور مسؤولي كافة الفرق المشاركة في البطولة في نسختها الحالية.


وجرت العادة بأن يتم تصنيف الفرق في قرعة الدوري الأوروبي على 4 تصنيفات، ويتم توزيع الفرق على 12 مجموعات بحيث تكون كل مجموعة بها 4 فرق فقط،ليصبح عدد الفرق في هذا الدور 48 فريق، وبعد ذلك يصعد الأول والثاني إلى الدور التالي وينضم لهم الفرق التي تحصلت على المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا وبعدها ستكون هناك قرعة جديدة في الدوري الأوروبي في دور ال32 وكذلك دور ثمن النهائ ودور ربع النهائي ونصف النهائي.


ومن أبرز الفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في هذا الموسم، نادي مانشستر يونايتد، حامل لقب البطولة في موسم 2016، وكذلك أرسنال وصيف البطولة الأوروبي في الموسم الماضي، وبالإضافة إلى وجود فرق كنادي إشبيلية الذي يعد من أكثر الفرق حصولًا على لقب البطولة، بجانب روما وسبورتنج لشبونة، ولاتسيو.


وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل اللجنة المنظمة لقرعة الدوري الأوروبي، فإن القوانين تنص على عدم وقوع أي فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة، وكذلك لا يمكن أن يقع أي فريق روسي وفريق أوكراني في مجموعة واحدة، وسيتم إبعاد هذه الفرق عن بعضها البعض بشكل إجباري عند إجراء القرعة.


ومن المتوقع بأن تكون أولى جولات الدوري الأوروبي في منتصف الشهر المقبل، على أن يكون أخر مباريات دور المجموعات في البطولة مع منتصف شهر ديسمبر المقبل، وستكون قرعة الدوري الأوروبي بدءًا من دور ال32 وحتى نصف النهائي بطريق "خروج المغلوب" بعد مباراتي ذهاب وعودة.
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