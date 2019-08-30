من هي منة شلبي؟.. حكايات من حياة المتمردة الجميلة

ولدت الفنانة منة شلبي فى محافظة الجيزة لعائلة فنية فوالدتها هي الفنانة زيزي مصطفى، ووالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي.





بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة،وقبل أن تقتحم منة مجال السينما، ظهرت لمدة 3 ثوانٍ ضمن أحداث فيلم "العاصفة".





وجاءت بدايتها الحقيقية عندما رشحها الفنان الراحل محمود عبد العزيز لتقف أمامه في بطولة فيلم الساحر والفيلم من إخراج الراحل رضوان الكاشف عام 2001.









وحصلت منة على دور رئيسي في مسلسل أين قلبي، وجسدت من خلاله دور توحة ابنة الفنان حسن حسني وخيرية أحمد التي تعيش حياة بلا قيود. عُرض المسلسل في رمضان 6 نوفمبر 2002، واشتركت دبي في إنتاجه مع مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، وظهرت في نفس السنة في مسلسل لدواعي أمنية للمخرج محمد فاضل، وهو بطولة كمال الشناوي وماجد المصري.









ظهرت منة عام 2003 في عدة أعمال منها فيلم كلم ماما،واجه الفيلم هجوما كبيرا من النقاد ولكنه حقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه بإيرادات وصلت إلى سبع ملايين جنيه، وتلقي مخرج الفيلم أحمد عواض طلبا من والدة منة شلبي الفنانة زيزي مصطفى بمشاهدة النسخة الأخيرة من فيلمها كلم ماما، للتأكد من خلوه من المشاهد الساخنة، حتى لا تتعرض ابنتها للإنتقادات الحادة مثلما حدث في فيلمها الأول الساحر.









ثم عملت منة مع المخرج منير راضي في فيلمه فيلم هندي بجانب أحمد آدم وصلاح عبد الله،واخر أعمالها السينمائية ذلك الصيف كما شاركت في فيلم إوعى وشك، وهو من بطولة أحمد رزق وأحمد عيد، وإخراج سعيد حامد ولم تتجاوز إيراداته مليوني جنيه.









،كما قدمت شخصية منّة في مسلسل البنات وهي فتاة مدللة في البيت والجامعة ويطلق عليها زملاؤها اسم بوسي، تواجهها عقبات بعد زواجها وتعرّض زوجها لحادث يقعده. العمل يعتبر أول تجربة إخراج للسينمائي أحمد يحيى، ومن بطولة عمر الحريري وسميرة عبد العزيز وداليا البحيري.









كما عملت منة مع المخرجة هالة خليل في فيلم أحلى الأوقات، وقامت ببطولته بالمشاركة مع حنان ترك وهند صبري.ثم ظهرت في ثاني أفلامها تلك السنة بحب السيما، تحت إدارة المخرج أسامة فوزي في ثالث أفلامه،عٌرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي الأول في ديسمبر 2014 وكذلك في مهرجان مراكش السينمائي الدولي في نسخته الرابعة،وقدم على مهرجان القاهرة السينمائي لكنه رفض عرض الفيلم بدعوى ضعفه فنيا وكونه يتناول قضية الوحدة الوطنية بشكل سطحي لا يتناسب مع طبيعة المهرجان الدولية.









كما شاركت فى فيلم شباب تيك أواي أمام خالد محمود وأحمد عز.









لها خمسة أفلام ظهرت فيها خلال سنة 2005 فقد شاركت فى فيلم إنت عمري بجانب هاني سلامة ونيللي كريم عام،عُرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الثامن والعشرون ومثل مصر في المسابقة الرسمية، إلا أنه لاقى ردود سلبية من النقاد،ثم شاركت في فيلم الحياة منتهى اللذة مع المخرجة منال الصيفي في أول تجاربها الإخراجية،وكان هذا ثاني تعاون لها مع الفنانة حنان ترك بعد فيلم أحلى الأوقات.









كما شاركت منة بطولة فيلم "ويجا" مع هند صبري، تدور أحداثه في قالب تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يلعبون لعبة سحرية قديمة تسمى ويجا وتتحقق تنبؤات اللعبة.





ويعتبر الفيلم التعاون الثاني بين منة شلبي وهند وكذلك ثاني فيلم مع المخرج خالد يوسف، جاء الفيلم ثالثا من حيث الايرادات التي وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه تقريبا من بين سبعة أفلام شاركت في عروض موسم عيد الأضحى، ووقتها أثار الفيلم ضجة من جانب بعض علماء الدين، بسبب مشهد صغير ظهرت فيه منة شلبي ترتدي الحجاب كي تقابل زميلها في الجامعة في منطقة شعبية، واعتبر البعض أن الفيلم يسخر من الحجاب،وطالب البعض بمنع عرضه في الدول العربية بحجة أنه يسيء للإسلام.





فيلمها الرابع في عام 2005 كان أحلام عمرنا، من إخراج عثمان أبو لبن الذي خاض التجربة السينمائية الروائية الأولى، وشاركتها في بطولة الفيلم منى زكي ومصطفى شعبان، لاقى الفيلم نجاحا جماهيرا وقبولا جيد من النقاد، وعلى صعيد شباك التذاكر حقق أحلام عمرنا 5 ملايين جنيه في موسم الصيف، كما شاركت فى فيلم هى فوضى مع الراحل خالد صالح وهالة صدقى، وشاركت أيضا فى آسف على الإزعاج مع الفنان أحمد حلمى، دلال عبد العزيز، وشاركت فى أبو العربي مع هانى رمزى، عبدالله مشرف، وشاركت فى فيلم نور عيني مع النجم تامر حسني، وشاكرت فى فيلم عن العشق والهوى مع السقا، وشاركت أيضا فى واحد من الناس، بدل فاقد، بيبو وبشير، تراب الماس، الأصليين، ويعرض لها حاليا فى السنيمات فيلم خيال مآته.









وقدمت العديد من المسلسلات منها "اليهود، نيران صديقة، الجماعة، حرب الجواسيس، تامر وشوقية ج3، سكة الهلالي، البنات، لدواعي أمنية، أين قلبي، حديث الصباح والمساء".