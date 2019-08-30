محافظ البحر الأحمر يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الهجري الجديد 1441هـ.





وجاء نصها "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني؛ إننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير".





كما بعث اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد الى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة العام الهجري الجديد.





وقدم التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالعام الهجري الجديد نائبًا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام علي مصر والعالمين العربي والإسلامي.





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