محافظ البحر الأحمر يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:09 م
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بعث اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الهجري الجديد 1441هـ.
وجاء نصها "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني؛ إننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير".
كما بعث اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد الى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة العام الهجري الجديد.
وقدم التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالعام الهجري الجديد نائبًا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام علي مصر والعالمين العربي والإسلامي.
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إمبراطور اليابان يستقبل "السيسي" بـ القصر الإمبراطوري بطوكيو
صرح السفير بسام راضي، أن إمبراطور اليابان ناروهيتو يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الإمبراطوري بطوكيو، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وشهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، الذي افتتاحها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بأفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، العديد من الرسائل من بينها القطاع الخاص محرك رئيسي لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية.
ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم، بمدينة يوكوهاما اليابانية في القمة السابعة للتيكاد؛ حيث يلتقي بوزير التجارة الياباني، خلال مشاركة الرئيس في أعمال القمة السابعة للتيكاد التي يرأس أعمالها مع رئيس وزراء اليابان.
ومن المقرر أيضا أن يلتقى الرئيس السيسي اليوم عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش القمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والنهوض بمستوى شعوب القارة الأفريقية.
وفيما يلي، ترصد "الفجر"، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص.
القطاع الخاص المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة
وقال الرئيس السيسي: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص" لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبًا إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
وأضاف: من هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
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