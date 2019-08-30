قائمة منتخب أسبانيا استعدادا لمواجهتي جزر الفارو و رومانيا

أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولي، عن قائمة اللاروخا، استعدادا لمباراتي تصفيات كأس الأمم اﻻوروبية 2020 ضد جزر الفارو و رومانيا .





وقرر الاتحاد الإسباني، إلغاء المؤتمر الصحفي حدادا على وفاة بنت لويس إنريكي المدير الفني السابق لإسبانيا، ومواساته في الصدمة التي يمر بها حاليا.





وأعلن أشرف بن عياد مراسل شبكة "بي إن سبورت" في برشلونة، خبر مفجع خاص بالاسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا وسابقاً نادي برشلونة الإسباني خلال 2014 حتى 2017.



