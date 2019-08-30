أسبوع رئاسي مكثف.. مشاركة السيسي في"تيكاد7" وقمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، من بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، وعقد قمة "مصرية - أمريكية" على هامشها، بالإضافة للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد7، التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية، فضلا عن إصدار قرارات جمهورية.

استهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باصدر القرار رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت مسمى جامعات المعرفة الدولية، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

قرارات جمهورية

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 421 لسنة 2019 بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 8/9/2019.

وألقى الرئيس، يوم الأحد الماضي، كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، تناولت عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

استقبال قادة أفريقيا

واستقبل الرئيس السيسي، كل من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية "موسى فقيه"، وذلك خلال غداء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، وتنسيقًا للمواقف الأفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وأفريقيا.

جلسة المناخ بفرنسا

و شارك الرئيس في آخر أيام قمة مجموعة الـ7 في مدينة بياريتز الفرنسية، في جلسة مجموعة السبع الخاصة بقضايا "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات"، حيث ألقى كلمة توضح وجهة نظر القارة الأفريقية تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ.

قمة "مصرية - أمريكية"

وعلى هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، التقى الرئيس السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتناول اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دوناد ترامب، تطورات مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الرئيس دعم مصر لجميع الجهود المخلصة التي تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة تستفيد منها جميع شعوب المنطقة.

كلمة في الجلسة الافتتاحية لـ"تيكاد"

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد اليوم الأربعاء. وألقى الرئيس كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة أوضح خلالها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية، والتي تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الأفريقية.

وعقد الرئيس السيسي بمدينة يوكوهاما، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" بحضور وفدي البلدين، إذ رحب رئيس وزراء اليابان بالرئيس، موجهاً الشكر لسيادته على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الأفريقية، مؤكداً ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الياباني- وفق ما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-.

لقاء رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

كما التقى الرئيس، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، ووجه الشكر لرئيس الجايكا على المساعدات التي قدمتها لمصر، مؤكدًا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

تفقد أجنحة الدول بمعرض التجارة الخارجية بيوكوهاما

وتفقد السيسي، لأجنحة الدول في معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية. كما شهد الرئيس التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص

شهد اليوم الثاني من زيارة الرئيس السيسي لليابان نشاط مكثف حيث افتتح الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بأفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، وألقى الرئيس كلمة.

لقاء سكرتير عام الأمم المتحدة

كما التقى الرئيس السيسي، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وتناول اللقاء جهود تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس أن هدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يأتي على رأس أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، لاسيما في إطار جهود الرئاسة المصرية لتحقيق تقدم في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا، وبما يسهم في تحقيق الأهداف على صعيد مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020 واستكمال وتعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وكذلك تحقيق خطوات ملموسة على مسار تطبيق أجندة أفريقيا 2063، ومواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية 2030 في أفريقيا.

قمة مصرية أوغندية

وواصل الرئيس السيسي نشاطه، إذ التقى مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس موسيفيني كأحد القيادات الحكيمة في أفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، موكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

الجلسة الختامية لـ"تيكاد"

تضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير اليوم الجمعة الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، واستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التي جرت في إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة، التي بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجارى.

مؤتمر صحفي بمدينة يوكوهاما اليابانية

كما شهد الرئيس المؤتمر الصحفي بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، قال الرئيس السيسي: إن قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأفريقية اليابانية، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي سيستمر في التعاون مع اليابان بما يحقق طموحات الشعوب الأفريقية. وألقى الرئيس كلمة.