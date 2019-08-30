اليابان : معدلات البطالة تراجعت إلى 2.2% يوليو الماضى

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.2 %في يوليو في حين تراجع توافر الوظائف.

وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية بتراجع نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية من 2.3 % في يونيو ، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته 2.4 %.

وبلغت نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها 1.59 في يوليو ، انخفاضا من 1.61 في يونيو .





وصدرت الصين أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلي اليابان، مع بحث شركات المرافق بطوكيو (أكبر مشتر للوقود في العالم) عن موردين جدد ومحاولتها خفض التكاليف وسط منافسة حادة في الداخل.

وتبرز الشحنة المرونة المتزايدة للسوق الآسيوي للغاز الطبيعي المسال. وأصبحت الصين ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم وسط قفزة في الاستخدام المحلي للغاز. لكن البلاد بدأت إعادة تصدير الشحنات وسط ركود في الاستهلاك الصيفي للغاز وإقبال مشترين يابانيين على شراء الشحنات لتقليل إنفاقهم على الوقود.

والشحنة البالغة 70560 طنا من الغاز الطبيعي المسال جرى تسليمها بسعر قدره 5.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو أقل من متوسط تكلفة الاستيراد لليابان البالغة 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أثناء شهر يوليو تموز، وفقا لبيانات من وزارة المالية صدرت يوم الخميس.

ووفقا لإحصاءات التجارة الرسمية لليابان، فإن شحنة الغاز الطبيعي المسال هى الأولى من الصين منذ عام 1988، عندما بدأت الحكومة اليابانية نشر أرقام للواردات والصادرات.











