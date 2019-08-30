رسميًا.. نادي الهلال يعلن الإستغناء عن نجمه بصورة مفاجئة

قالت تقارير صحفية صباح اليوم الجمعة، بأن نادي الهلال السعودي قد قرر الإستغناء عن المهاجم الإسباني "جوناثان سوريانو"، وذلك بعد 8 شهور فقط من إنضمام اللاعب إلى الزعيم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مؤكدة بأن الهلال قد أخبر اللاعب بأنه أصبح حر الآن، ويمكنه الإنتقال إلى أي نادي يريده.

وكتب نادي الهلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ووجه فيها الشكر إلى المهاجم الإسباني، الذي أمتاز بإحترافية شديدة، ولم يتفعل أي مشاكل داخل نادي الهلال السعودي خلال فترة تواجده في صفوف النادي خلال الشهور الماضية.





ويذكر بأ، اللاعب سوريانو، والبالغ من العمر 33 عام، قد أنضم إلى صفوف نادي الهلال في شهر يناير الماضي، قادمًا من الدوري الصيني، وبالتحديد من نادي "بكين جوان"، وذلك في صفقة إنتقال حر لم تكلف إدارة الهلال أي مبالغ مالية، سوى راتب اللاعب فقط، ولكن يبدو بأن المهاجم الإسباني قد فشل في إقناع مسؤولي نادي الهلال بقدراته، وهو الأمر الذي جعل الإستغناء عنه هو الحل الأمثل بالنسبة للنادي.





وخلال فترة تواحده في النادي السعودي، شارك الإسباني سوريانو في 11 مباراة رسمية مع الهلال في بطولتي الدوري وكأس الملك، سجل خلالها 3 أهداف.





والجدير بالذكر، بأن نادي الهلال السعودي قد تحصل على عدة صفقات كبرى في سوق الإنتقالات الحالي، حيث ضم المدافع الكوري الجنوبي، جانغ هيون سوو، والظهير الأيمن أمير كردي، وقلب الهجوم صالح الشهري، وكذلك قام الهلال بتحويل إعارة اللاعب البيروفي أندريه كاريلو إلى عقد دائم، وبجانب ذلك يسعى الهلال للحصول على خدمات بعض اللاعبين قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ومن أبرز الأسماء المرشحة جابيريل لاعب كورينثيانز البرازيلي، وكذلك جناح نادي فلامنجو، الكولومبي كويلار.