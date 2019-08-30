تركي آل الشيخ: الترفيه "عقار وأسهم" الوقت الحالي

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن الترفيه هو "عقار وأسهم" الوقت الحالي في إشارة إلى خصوبة الاستثمار في القطاع في الفترة الراهنة.



وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا ناس نصيحة محب، الترفيه هو عقار وأسهم هذا الوقت، وقطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل. وأضاف:"لاتستحقر اي فكرة... بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع"، وأشار آل الشيخ إلى أن الهيئة ستوفر كافة التسهيلات وستدعم مباشرة أي فكرة ناجحة ومدروسة لأي مشروع.



وتطل الفنانة نوال بمعية الفنان عبادي الجوهر على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في ختام حفلات "أبها" "موسم السودة".



يحتفي مسرح الفنان الراحل طلال مداح في "أبها" بمشاركة النجوم الخليجيين والعرب الذين تغنوا على مسرح طلال بمسماه الجديد، ليظل فنان العرب محمد عبده أكثر فنان تغنى على خشبة المسرح، بإحدى عشرة مشاركة، كان آخرها في صيف هذا العام، عندما تغنَّى في حفل غنائي ساهر كان قد جمعه مع الفنان فارس مهدي.



ويحتفي موسم "السودة" في "أبها" بالحفلات الغنائية بمشاركة النجوم العرب الذين أضاؤوا خشبة المسرح، لتضاف إلى مسيرتهم الفنية، في حفلات أمتعت آلاف الحضور العرب، ويختتم اليوم حفلات موسم السودة الفنان عبادي الجوهر، بمشاركة مع الفنانة نوال، في حين تُعد مشاركة عبادي ثاني أكثر المشاركات، بواقع عشر حفلات غنائية صدح بها بدءًا من افتتاحه عام 1998.



بدورها تشارك في ختام حفلات موسم السودة الفنانة نوال، التي بدأت أولى مشاركاتها في حفلات السعودية العام الماضي، عندما تغنت لأول مرة ضمن حفلات العيد بالعاصمة الرياض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، لتحظى نوال بأول مشاركة لها في "أبها"، وذلك على خشبة مسرح طلال مداح، بعد أن أحيت حفلًا غنائيًا ناجحًا الأسبوع الماضي في عاصمة الضباب لندن.



وكذلك شارك الفنان أصيل أبوبكر في ثاني مشاركاته في "أبها"، بعد أن شارك للمرة الأولى في عام 1999، ليخوض ثاني مشاركاته بعد عِقدين من الزمن.



ويشارك في الحفلة الفنان الجماهيري راشد الماجد، تزامنًا مع ختام موسم السودة، وتعود مشاركة الماجد الأولى في "أبها" إلى افتتاح المسرح في عام 1998، ليكرِّر التجربة في العام الذي يليه 1999، وبعد نجاح الحفلتين اختتم راشد مهرجان ملتقى "أبها" عام 2003، تزامنًا مع إطلاق ألبوم الهدايا بحضور جماهيري غفير اكتظت به خشبة المسرح من الجمهور.



وراشد الذي أحيا حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن حفلات صيف لندن قبل أيام بمشاركة الفنان وليد الشامي، وشارك أمس على مسرح طلال مداح مع الفنان أصيل أبوبكر، لتكون ثاني مشاركاته مع أصيل بعد أن تغنيا لأول مرة ضمن حفلات موسم الشرقية في مارس الماضي بحفل غنائي ساهر في الساحل الشرقي، ويجددان اللقاء في موسم السودة.



وشارك راشد الماجد أخيرًا بحفل غنائي سهرت به ليالي الساحل الغربي في جدة، بالتزامن مع ختام موسم جدة، في حفل صدح فيه راشد بين قديمِه والجديد، والذي يعد من أطول حفلات راشد، إذ غنى أربع ساعات متواصلة، ليعود ويعانق جبال "أبها" بعد 16 عامًا من آخر حفلاته في المنطقة ذاتها.



وتأتي المفارقة بين حفلتيه لعامي 2003 و2019 في ختامه لحفلات "أبها"، لتكون الذائقة الفنية الجماهيرية على موعد مع ختام حفلات موسم السودة بحفلتين جماهيريتين.



يُذكر أن هذه الحفلات تُقام بتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، وتأتي ضمن مواسم السعودية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث، التي اختارت منطقة السودة في عسير لما تمتاز به من مقومات طبيعية لافتة تمزج بين جمال الغابات والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة، حيث يعد جبل السودة أعلى نقطة في السعودية.



يشار إلى أن موسم سودة لا يقتصر على الفعاليات الفنية فقط لكنه اهتم أيضًا بتنظيم فعاليات خاصة للأطفال تركز على المغامرات، وتجمع بين التعليم والترفيه والتحدي، وتضم أركان تسلق الحبال والتدحرج والنزول السريع ومسابقات في الموسيقى.