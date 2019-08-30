وزارة الإسكان: : ملوى الجديدة مدينة الجيل الرابع
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، بأن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بتنفيذ المشروعات السكنية
المختلفة (الإسكان الفاخر – الإسكان المتوسط – الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى
الدخل) بمدن الصعيد الجديدة، ومنها مدينة ملوى الجديدة، والتى تُعد واحدة من أحدث
مدن الجيل الرابع التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة
18420.52 فدان، وتتميز المدينة بموقعها، حيث تقع على طرق رئيسية وبالقرب من مدينة
ملوى القائمة، وستعمل على استيعاب حوالى 1.2 مليون نسمة.
وأكد وزير الإسكان أنه جارٍ حالياً التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، موضحاً أن التسجيل وسداد المقدمات مستمر حتى يوم الخميس 5/9/2019، بينما سيبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 19/8/2019.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يضم المخطط العام لمدينة ملوى الجديدة، مناطق إسكان بمستوياتها الاقتصادية المختلفة (إسكان منخفض – إسكان متوسط – إسكان فاخر)، ومناطق الخدمات اللازمة ومناطق صناعية تمثل قاعدتها الاقتصادية، وتمثل نسبة الإسكان المنخفض بالمدينة نحو ثلث نسبة الإسكان بها.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، قبل الإعلان عن طرح أية مستويات أخرى، لا يعنى أن جميع مناطق الإسكان بالمدينة بذات المستوى، ولكن ذلك يمثل ترتيباً للطرح فقط، وسيتم الإعلان عن طرح مختلف مستويات الإسكان لمن يرغب فى الحجز تباعا.
وكانت الوزارة أعلنت عن الطرح
الأول للوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان
الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة
وأوضحت
الوزارة أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات
وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد
25/8/2019،
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