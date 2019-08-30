فحص طبي لـ صالح جمعة قبل مواجهة كانو سبورت الغيني بدوري الأبطال

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع صالح جمعة لاعب الفريق، للفحص الطبي خلال مران الفريق المقرر له غد السبت استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي، بدوري أبطال إفريقيا.





وكان اللاعب غاب عن التدريبات، بعد شكواه من آلام بثقل في العضلة الأمامية، ليخضع للفحص الطبي لتجهيزه لمباريات الفريق المقبلة بدوري الأبطال.





ومنح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبو الفريق راحة سلبية من تدريبات الكرة اليوم، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي، بدوري أبطال إفريقيا.



