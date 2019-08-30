فوائد القرع العسلي للبشرة.. طرق تحضير ماسك القرع العسلي

القرع العسلي "اليقطين" يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والبروتين، والكثير من الألياف الغذائية المفيدة للصحة بشكل عام، وليس ذلك فحسب فإنه يساعد على الحفاظ على البشرة أيضًا، من خلال وصفات القرع العسلي للبشرة التي تساعد على جعل البشرة خالية من المشكلات المختلفة.



"قناع الوجه من القرع"



يساعد على تقشير البشرة والتخلص من الشوائب والأتربة التي تكون عالقة على البشرة.

يخفف من الحكة والاحمرار اللذان يوجدان على البشرة.

يساهم القرع العسلي في بناء أنسجة البشرة من جديد.

منح البشرة الحيوية والنضارة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد.

التخلص من الخطوط الرفيعة التي توجد على البشرة، مع الوقاية من التعرض لتجاعيد البشرة المبكرة.



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وصفات القرع العسلي للوجه والبشرة"



أولا: وصفة القرع العسلي والبابايا:

١٣ كوب من البابايا المهروسة.

١ عدد بيضة مخفوقة.

١٤ كوب من القرع العسلي المهروس.



"الطريقة"



يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطها جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

يتم دهن الخليط على البشرة بعد غسلها جيدًا.

تترك على البشرة بمدة لا تقل عن الربع ساعة وتغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.

تجفف البشرة ويتم دهنها بأحد الكريمات المرطبة.



ثانيا: وصفة القرع العسلي والبيض:



"مكونات الوصفة"

١٢ كوب من القرع العسلي المهروس.

2 عدد بيضة مخفوقة.

١ ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من حليب اللوز.

2 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

الطريقة:

يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

توضع على البشرة وتترك لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة جيدًا بعدها بالماء البارد.

وصفات القرع الطازج للبشرة



ثالثا: قناع "ماسك" القرع العسلي لترطيب الجسم:

يتم خلط ملعقتين من القرع العسلي المهروس مع ملعقة من زيت الزيتون.

تقلب المكونات جيدًا ويتم وضع الخليط على الجسم وتترك لمدة نصف ساعة.

يتم الإستحمام بعدها، ويساعد هذا الماسك على ترطيب الجسم بشكل جيد.

رابعا: قناع "ماسك" القرع العسلي لتقشير الجسم:

يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من عجينة القرع العسلي مع 2 ملعقة من السكر البني الخام.

يتم استخدام هذا الخليط على الجسم مع التدليك السريع، والذي يساعد على التخلص من طبقات الجلد الميت.

بشرة تشع نضارة



فوائد القرع العسلي الصحة:

إن القرع العسلي يساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

القرع العسلي يساعد على حماية الجهاز الهضمي من الاضطرابات، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

يساعد على حماية العين من الإصابة بالضمور البقعي، وكما أنه يحمي الشبكية وهذا لأنه يحتوي على البيتا كاروتين المهم جدًا لصحة العين.

القرع العسلي يحافظ على صحة القلب، وهذا من خلال تنظيم ضربات القلب وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعزز الجهاز المناعي مما يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض، ومنها الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

علاج حالات التهابات المفاصل.

القرع العسلي يساعد على التقليل من الآلام المرتبطة بالدورة الشهرية لدى النساء.