نشرة أخبار الظهيرة.. السيسي يبحث مع رئيس أكبر شركة يابانية فرص الاستثمار في مصر

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ شيخ الأزهر يهنئ السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، والسيسي يبحث مع رئيس أكبر شركة يابانية فرص الاستثمار في مصر.

"آبي" يشكر الرئيس السيسي على مشاركته في قمة "تيكاد 7"

وجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، لمشاركته في قمة "تيكاد 7".

وأشار آبي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام القمة، أن الحضور في "تيكاد 7" تضاعف عما كان عليه منذ 6 سنوات.

شيخ الأزهر يهنئ السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربى والإسلامي؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

ودعا الإمام الأكبر بهذه المناسبة الطيبة المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، معربًا عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

السيسي يبحث مع رئيس أكبر شركة يابانية فرص الاستثمار في مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته في يوكوهاما بـ "ماسومي كاكينوك، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني، في ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا مهمًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.

تقرير أمريكي يكشف عنصرية قطر في كأس 2022

كشف قناة فوكس نيوز الأمريكية، عن تقرير يفضح عنصرية قطر، حيث تعتزم الدوحة حظر مشجعي عدة جنسيات خلال فعاليات كأس العالم 2022، ما يعد خلطاً بين السياسة والرياضة.

فيما أثارت الشبكة الأمريكية، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، تساؤلات جدية بشأن ما إن كان يمكن لقطر الالتزام بقواعد وأخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

فشل إيراني جديد.. انفجار صاروخ على منصته قبل إطلاق قمر صناعي

قال مسؤول إيراني، إن صاروخاً إيرانياً انفجر على منصة الإطلاق في مركز الخميني الفضائي في شمال إيران، قبل إطلاقه مساء أمس الخميس.

وكان مقرراً إطلاق الصاروخ رغم تحذيرات أمريكية لإيران لتجنب هذه الأنشطة.