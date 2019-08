طاقم عمل فيلم الكوميديا Before You Know It يطرح تريلر الجديد

طرح تريلر جديد لفيلم الكوميديا Before You Know It، الذى من المقرر له أن يصل إلى دور العرض الأمريكية يوم 30 أغسطس.





فيلم Before You Know It من بطولة ليندا أروز، أليك بالدوين، بن بيشر، بليك بيريس، ستيفاني بيري، ماري بولت، كارلي بروك، يورجا براون، مايك كولتر، سام دالي، تيم دالي، فرانك ديل.





ويدور الفيلم حول اكتشفت اثنين من الأخوات أن والدتهم التي اعتقدوا طويلا أنهم متوفية، لا تزال على قيد الحياة، كما انها بدأت عمل مجموعة غنائية للأوبرا.





على الرغم من الخلل الوظيفي الذي يسرده الفيلم ، فهناك شيء مريح حول الفيلم، خاصة إذا كنت من سكان نيويورك.

Before You Know It من إخراج هانا بيرل أوت ، الذي يشارك في كتابة السيناريو وأدوار البطولة مع جين تولوك، يتمثل الفيلم الرئيسي في مسرح أوف أوف برودواي في قرية غرينتش، ويمثلها معلم القرية الواقعي، وهو ممثل الشارع الثالث عشر في هذا الفيلم، تحتل المسرح وأحياء المعيشة فوقه عائلة بوهيمية مختلة وظيفتها تعود سوابقها الفنية والاجتماعي إلى كوميديا ​​هوفمان وهارت عام 1936، إن لم يكن أبعد من ذلك.

وMandy Patinkin’s Mel هو كاتب مسرحي قديم تم تبجيله في يوم من الأيام يتفكك. تولوك هي جاكي ، الابنة الأكبر سنا ، الأم الوحيدة والممثلة المكرسة لدعم ميل أب. Utt هي الأخت الصغرى ، راشيل ، مديرة المسرح في المسرح ، والتي تتوق إلى الطيران مجانًا ولكن لا يمكنها إثارة شجاعتها للتخلي عن أقربائها. وإكمال الأسرة هي ابنة جاكي التوأم ، دودج (أونا يافي) ، التي تتحمل سوء حظ شيوخها ، غالبًا بمفردها.

تؤدي الوفاة في العائلة وما تلاها من ذعر في العقارات إلى اكتشاف: لم تكن والدة راشيل وجاكي قد ماتتا ، حيث قُدِما إلى الاعتقاد ، ولكنهما كانا على قيد الحياة وممثلة شهيرة لأوبرا الصابون ، لعبتها جوديث لايت. عندما تتعرف الأخوات على أمهاتهن اللائي يعملن ذاتيًا ، فإن إدراكهن الذاتي ينجم عن ذلك. هناك عدد لا بأس به من المشاهد الفردية المضحكة والمدببة وأجزاء البت هنا (أليك بالدوين متجول كعلاج غير كفء).

ومع ذلك ، فإن هذه اللقاح ، للأسف ، لها تأثير في إعطاء هذا الفيلم الجذاب شعوراً منتشراً أكثر مما يريد. لكن الباحثين عن قصص مانهاتن التي لا تحدث في ناطحات السحاب وممرات السلطة يمكن أن يفعلوا ما هو أسوأ.





فيلم Before You Know It من إخراج هانا بيرل أوت التي شاركت في التأليف أيضا جنبا إلى جنب مع جين تولوك.