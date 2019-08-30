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وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:39 ص
وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية
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الفجر الرياضي
 
وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة.

وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة.

وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.
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