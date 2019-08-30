حكايات اليوم.. تحرير هونغ كونغ من الاحتلال الياباني.. ورحيل نجيب محفوظ

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ تعيين أول قاض أسود بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة.

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تحرير هونغ كونغ من الاحتلال الياباني

في مثل هذا اليوم 30 من أغسطس 1945م، تم تحرير هونغ كونغ من الاحتلال الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، لتعود إلى الاستعمار الإنجليزي الذي انتهى في عام 1997 بإعادة الجزيرة إلى الوطن الأم (الصين) بموجب اتفاق.

توقيع معاهدة أمريكية فلبينية في واشنطن

وفي مثل هذا اليوم 30 من أغسطس عام 1951م، تم توقيع معاهدة أمريكية فلبينية في واشنطن بشأن الدفاع المتبادل.

منح الناخبون الملونون الحماية الاتحادية بأمريكا

وفي 30 أغسطس عام 1957م، منح الناخبون الملونون في الولايات المتحدة الأمريكية الحماية الإتحادية بموجب مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي.

تعيين أول قاض أسود بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة

وفي1967م، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين ثورغود مارشال أول قاض أسود في المحكمة العليا بالولايات المتحدة.

إعصار ديفيد يضرب جزيرة دومينيكا

وفي مثل هذا اليوم 30 من أغسطس عام 1979م، ضرب إعصار ديفيد جزيرة دومينيكا فدمرها ودمر مزارع الموز التي تشكل صلب الاقتصاد في هذه الدولة.

إطلاق القمر الصناعي

وفي مثل هذا اليوم 30 أغسطس من عام 1982م، إطلاق القمر الصناعي "كوزموس -1402" وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كغم يوارانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه لإجراء تجارب تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها.

انتهاء بناء مسجد الحسن الثاني في المغرب

بينما يُعرف مسجد الحسن الثاني في المغرب، بأنه أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، والذي بدأ بناؤه في أواخر سنة 1986، ليتم تدشينه في مثل هذا اليوم 30 أغسطس 1993م.

وشارك في بنائه نحو 2500 عامل بناء و10000 حرفي وتبلغ مساحته نحو تسعة هكتارات، ويبلغ عدد أعمدته 2500 عامود واستعمل في تزيينه نحو 65000 طن من الرخام، ويقع مباشرة أمام المحيط الأطلسى وتعتبر مئذنته الأطول من نوعها في العالم، يبلغ ارتفاعها 210 أمتار وهي مربعة الشكل وطول كل ضلع منها حوالى 30 مترًا، وينطلق منها ليلا شعاع من الليزر فى اتجاه الكعبة الشريفة مداه 30 كيلو مترًا.

أما القاعة الرئيسية فجاءت على شكل مستطيل بعرض يفوق 100 متر وطول يتجاوز 200 متر وهى تتسع لنحو 25000 مصل، هذا غير الصحن الذى يتسع لأكثر من 80000 مصل وينتمى نمط عمارته للعمارة الأندلسية.

محمد الفحام

فيما رحل الشيخ الدكتور محمد الفحام الإمام الأكبر وشيخ الجامع الأزهر الأسبق، عن عالمنا في 30 أغسطس من 1980م، وسبقه الشيخ حسن مأمون ولحقه الشيخ عبد الحليم محمود.

محمد ليلة

كما رحل محمد كامل ليلة، رئيس مجلس الشعب عن عالمنا في 30 أغسطس 1987، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1945، ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة، كما حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة سوربون فرنسا عام 1951 ومن كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1952م.

تدرج في سلك هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس حتى عين أستاذًا للقانون الدستوري، وفي عام 1971 عين وكيلًا لكلية الحقوق جامعة عين شمس، وفي 27 مارس 1973 تولى منصب وزير التعليم العالي، انتهاءً برئاسة مجلس النواب.

نجيب محفوظ

تُوفي نجيب محفوظ في30 أغسطس 2006 إثر قرحة نازفة بعد عشرين يومًا من دخوله مستشفى الشرطة في حي العجوزة في محافظة الجيزة لإصابته بمشكلات صحية في الرئة والكليتين.

وكان قبلها قد دخل المستشفى في يوليو من العام ذاته لإصابته بجرح غائر في الرأس إثر سقوطه في الشارع.

أبو محمد العدناني

وفي 2016 ، توفي أبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية، واسمه الحقيقي "طه صبحي فلاحة" المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

ولد عام 1977 في بلدة بنش قرب مدينة سراقب في محافظة إدلب، سكن في قضاء حديثة في محافظة الأنبار في غرب العراق.