علاقة إيكاردي وإنترميلان في مهب الريح

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة،عت تأكيد توتر العلاقة بين الأرجنتيني ماورو إيكاردي وناديه إنتر ميلان.





وتبعاً للموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" إن اتجتمع امس جميع لاعبي الإنتر لتناول العشاء معًا، عقب إعلان قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ماعدا مارو إيكاردي.





وحضر جميع اللاعبين للعشاء بما في ذلك التشيلي أليكسيس سانشيز المنضم حديثًا إلى إنتر ميلان، ولكن إيكاردي كان الوحيد الغائب عن الطاولة.





وكان نائب رئيس إنتر ميلان خافيير زانيتي، أكد أمس عقب قرعة دوري الأبطال أن موقف الأفاعي من رحيل إيكاردي يغيره أي شئ.





يذكر أن القرعة أوقعت إنتر في المجموعة السادسة رفقة برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.