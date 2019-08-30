شون مينديز يؤسس مؤسسة خيرية باسمه لدعم الشباب

كسب النجم الكندي الشاب شون مينديز موسم أغاني الصيف لصالحه عن طريق أغنيته الجديدة، "سينوريتا" مع المغنية الشابة كاميلا كابيو.





ومن جديد، ينجح شون في لفت الأنظار له بشكل إيجابي، بإعلانه عن تأسيس مؤسسة خيرية تحمل اسمه، وهو مايزال في سن الـ 21، ليستمثر من خلالها النجاح الكبير الذي وصل له لدعم الشباب من ابناء جيله.





وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي قالت أن إعلان شون مينديز لهذه المؤسسة الجديدة، جاء بعد حصده لجائز أفضل تعاون موسيقي من حفل جوائز mtv VMA عن أغنيته الجديدة "سينوريتا".





وقالت الصحيفة البريطانية، أن مؤسسة شون ستعمل على تغيير كوكب الأرض للأفضل، بالتركيز على القضايا التي تمس الجميع، مثل التغير المناخي.





وسيستغل شون مينديز درجة تأثيره على الشباب في الأعمار الصغيرة للتوعية حول مثل هذه القضايا التي تؤثر على الكوكب بشكل سلبي وتتسبب في دماره بشكل بطئ.





وأعلنت شون عن مؤسسته الجديدة من خلال منشور له على حسابه الخاص على موقع "أنستجرام"، ووجه من خلال صورة شعار المؤسسة رسالة لمتابعيه من الشباب قال بها، أنتم تملكون القوة لتغيير العالم للأفضل.





وقالت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر مقربة من شون مينديز، أن هذه المؤسسة الخيرية كانت واحدة من الأحلام الكبيرة التي يطمح شون لتحقيقها.





غير أن شون كان في انتظار التوقيت المناسب لتحقيق هذا الحالم، ولم يجد توقيت أفضل من حصده لجائزة كبير من قناة MTV حيث تسلط عليه الأضواء أكثر من أي وقت مضى ليعلن رسميا عنها.





وبالتزامن مع إعلان شون لمؤسسته الجديدة، تم تدشين موقعا إلكترونيا خاصا بها، ذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه يحتوي على العديد من الشركات المشاركة لشون في رؤيته لتحسين أوضاع الكوكب للأفضل.





وسيعمل شركاء شون في هذه المؤسسة على التوعية بقضايا هامة مثل الحد من انتشار الاسلحة النارية بين المدنيين، والحد من التنمر، وتحسين معاملة اصحاب الأمراض الذهنية ودمجهم بالمجتمع، وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المجتمع الغربي.





وبجانب هؤلاء الشركاء، يمتلك شون قاعدة معجبين ضخمة بجميع أنحاء العالم، ستساعده على نشر الأفكار والتي تروج لها مؤسسته الخيرية الجديدة.





وذكرت صحيفة ديلي ميل أن أولى الحملات التوعوية التي سترعاها مؤسسة شون مينديز، حملة توعوية بمشاركة مؤسسة REVERB، وهي مؤسسة متخصصة للتوعية للحفاظ على النباتات والغابات، بالتزامن مع ما تشهده غابات الأمازون من حرائق.





وستهدف هذه الحملة للتوعية بأهمية المساحات الخضراء للكوكب وجمع تبرعات لإعادة زراعة المناطق المتضررة من الغابات.





بالإضافة لزرع مزيدا من الأشجار بالمناطق العامة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيسعى شون للحصول على مساعدة عدد من نجوم السينما والغناء البارزين في هوليوود لدعم هذه الحملات.





وكانت بداية نجاح شون مينديز في عام 2013 حين بدأ في نشر أغني غلاف على تطبيق الفيديوهات "فاين"، ومن ثم لفت انتباه مدير أعمال النجوم أندرو جيرلتر، حيث قام بالتوقيع مع شركة تسجيلا كبرى ليبدأ مسيرته الفنية الحافلة.



