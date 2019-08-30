ملياردير نرويجي:يبحث عن مشترين لشركاتة
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:21 ص
رويترز
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يبحث رجل الصناعة جون فريدريكسن عن مستثمرين لشراء حصص أكبر في شركاته وقد يتخلى عن السيطرة على أنشطة في إطار خطة لتخفيف عبء العمل، حسبما أبلغ الملياردير النرويجي المولد البالغ 75 عاما صحيفتين يوم الجمعة.
وهذا أوضح مؤشر حتى الآن على خطة لخلافة الرجل الذي يقدر صافي ثروته
بأكثر من 12 مليار دولار.
وتضم إمبراطورية أعماله التي شيدها بجهده الذاتي شركة ناقلات النفط
فرونتلاين، وشركة الشحن الصب جولدن أوشن، وسيدريل للمنصات البحرية ومووي للمزارع
السمكية وشركات أخرى.
وأبلغ صحيفة فايننسافيزن الاقتصادية اليومية ”هناك عدة طرق للقيام
بذلك،“ مضيفا أنه لا يعتزم ترك مسؤولية إدارة النشاط بشكل يومي لابنتيه التوأم.
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