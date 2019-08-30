استمرار تراجع تحويلات المستثمرون الأجانب بالسعودية خلال يوليو

أظهرت تقارير اقتصادية، اليوم الجمعة، تراجع تحويلات المستثمرون الأجانب للشهر السادس على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 5.9 % بما يعادل 714.1 مليون ريال، لتصل إلى 11.46 مليار ريال، مقارنة بنحو 12.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.



ووفقًا لرصد وحدة التقارير، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب خلال الأشهر الماضية ما زالت تسجل تراجعا مقارنة بالعام الماضي.



في حين على أساس شهري، ارتفعت تحويلاتهم مقارنة بحزيران (يونيو) البالغة حينها نحو 8.7 مليار ريال، مسجلة نموا شهريا بنسبة 31.6 في المائة، مع الأخذ في الحسبان أن شهر تموز (يوليو) يعد من بين الأشهر الموسمية للتحويل.



وخلال النصف الأول من 2019، تراجعت تحويلات الأجانب إلى 61.36 مليار ريال مقارنة بـ71.06 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2018، مسجلة تراجعا نسبته 13.6 في المائة بما يعادل نحو 9.69 مليار ريال.

وكانت تحويلات الأجانب خلال 2018 الأدنى في نحو ستة أعوام، إذ استمرت في التراجع للسنة الثالثة على التوالي، وبلغت تحويلاتهم خلال العام نحو 136.4 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 20 في المائة بما يعادل 906.8 مليون ريال، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إذ بلغت نحو 5.43 مليار ريال مقارنة بنحو 4.52 مليار ريال للفترة المقابلة.



ويأتي نمو تحويلات السعوديين خلال شهر (يوليو)، بعد أن سجلت تحويلاتهم خلال النصف الأول تراجعا 15 %، لتبلغ نحو 28.13 مليار ريال مقارنة بنحو 33 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2018.

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