"الإفتاء" تنشر فيديو توضيحي عن قيمة الهجرة النبوية

نشرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على "اليوتيوب"، مقطع فيديو عن الهجرة النبوية باستخدام الرسوم المتحركة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الهجري الجديد.



وأوضح الفيديو، أن الهجرة النبوية احتوت على المعاني الإنسانية والإيمانية العظيمة، ومظاهرة الرحمة الإلهية، وأكدت أحداثها على حسن الظن بالله، والتوكل عليه، والأخذ بالأسباب.



هذ وقد أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441 ه.

وذكرت المحافظة، في بيان لها الخميس، أن الاحتفال ستقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة المغرب بعد غد السبت.

وقد قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة إستثنائية واحدة" على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هــ، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

شهد جمال نورالدين، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، عقب صلاة الظهر بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر الاحتفال المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، واللواء رأفت الفقي، حكمدار مديرية أمن أسيوط، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة، والدكتور خلف عمار، مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط، واللواء أحمد حجازي، مدير الحماية المدنية بأسيوط، والعميد محي عبدالسيد مأمور قسم ثان أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.



ووجه المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة والشعب المصري عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة، وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ صلاح زكي العربي، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، وتحدث فضيلة الشيخ عاصم قبيصي عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل وكيفية الاستفادة منها في بناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل - أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.



واختتم الاحتفال بالاستماع إلى فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ يسري عبدالرحمن.

وقد أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة احتفالًا ببداية العام الهجري الجديد عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التليفزيونية المختلفة حيث جاءت الخريطة كالتالى:

وتستقبل شبكة القرآن الكريم العام الهجري الجديد، من خلال خطة برامجية تشمل نقل مجموعة من الاحتفالات الدينية من المساجد الكبري بالقاهرة على الهواء اعتبارًا من الأول من شهر المحرم وعلي مدي عشرة أيام متصلة، حيث تبدأ الاحتفالات قبل أذان المغرب بخمس دقائق وتشمل نقل صلاة المغرب على الهواء وتلاوة قرآنية وحديث لأحد السادة العلماء وتختتم الاحتفالية بابتهالات دينية.





