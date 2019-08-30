نجمة شهيرة: عادل إمام ووفاة والدتي من أسباب ابتعادي عن الفن
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:25 ص
الفجر الفني
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قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إنها كانت تقدم مسرحية "بودي جارد" لمدة تسع سنوات مع الفنان عادل إمام، وأنها لم تبتعد لفترة طويلة عن الفن.
وأضافت شيرين سيف النصر: هناك تسع سنوات ضاعوا من عمرى فى مسرحية بودى جارد والتى كان يقوم ببطولتها النجم عادل إمام ، خاصة وان هذا العمل استهلكني ، بالإضافة التى أننى لم أقم بتصوير المسرحية بعد ذلك.
وتابعت شيرين سيف النصر ان ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.
واختتمت شيرين سيف النصر قائلة : اعتبر نفسي كنت في فترة هدنة ، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة ، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها.
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بـ"5 ملايين جنيه".. تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزء من المسروقات.
وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر تفيد اكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث للقسم الجيزة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول.
ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة والتي تبين أنها صديقة للفنانة وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها.
وصرحت الفنانة شيرين سيف النصر، لـ"الفجر"، أن صديقة عمرها قامت بسرقة مجوهراتها والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
وألقت قوة أمنية القبض على المتهمة وأحالتها للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
دفاع المتهمة بسرقة مجوهرات شيرين سيف النصر يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة
كشف أيمن عطا الله، محامي المتهمة "إحسان" صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة تقدر قيمتها 5 ملايين جنيه.
وقال، إن مؤكلته المتهمة «إحسان» لم تعترف حتى الآن أمام رئيس النيابة، لافتًا إلى أن الفنانة شيرين سيف النصر تتضاربت أقوالها بشأن قيمة المسروقات، كما أنها ادعت كذبا بسرقة «كولية ألماظ» خاص بها منذ 6 أشهر ولم تتقدم ببلاغ حتى الآن، وأنها سابق لها إتهام خالتها بسرقة مشغولات ذهبية أيضا.
وأضاف المحامي، أن الفنانة شيرين تريد العودة للأضواء مرة أخرى باستغلال صديقتها وعشرة عمرها «إحسان»، ولم تتقدم بمستند رسمي حتى الآن يفيد بإمتلاكها لهذه المجوهرات المسروقة سوى بعض الصور الفوتوغرافية لها، موضحًا أن المشغولات التى ضبطت فى حيازة المتهمة هم هدية من زوج لها عمانى.
وأشار المحامي، إلى أن الفنانة قالت إن السرقة تمت يوم 21 يوليو، والمتهمة «إحسان» كانت موجودة بالساحل منذ «13» يوليو حتى 24 يوليو.
وأوضح أن الفنانة أخبرت النيابة أن أخر يوم اطلعت به على المسروقات هو «14» يوليو، وفى هذا التوقيت كانت المتهمة «إحسان» بالساحل برفقة بعض أصدقائها، الذين قدموا للنيابة اليوم؛ لسماع شهادتهم، وأن المتهمة بعد عودتها ذهبت للفنانة شيرين للجلوس معاها، وحينها اكتشفت السرقة، وهذا دليل على أن مؤكلته لم تكن على علم بالسرقة التى تمت.
وتابع عطا الله: «محي مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر ونجله «محمود»، ومؤكلتي المتهمة على علم بباسورد الخزنة الخاصة بالفنانة، وأن مدير أعمالها ونجله كانوا يترددون على شقتها دائما».
وأكد أن المتهمة صديقة الفنانة منذ 40 عاما، وكانت تقوم برعايتها الصحية ولا توجد أي خلافات بينهما، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك لص حقيقي حر.
وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية.
وعلى الفور، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
وكشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر وراء سرقة المشغولات من شقة «شيرين».
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