نجمة شهيرة: عادل إمام ووفاة والدتي من أسباب ابتعادي عن الفن

قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إنها كانت تقدم مسرحية "بودي جارد" لمدة تسع سنوات مع الفنان عادل إمام، وأنها لم تبتعد لفترة طويلة عن الفن.





وأضافت شيرين سيف النصر: هناك تسع سنوات ضاعوا من عمرى فى مسرحية بودى جارد والتى كان يقوم ببطولتها النجم عادل إمام ، خاصة وان هذا العمل استهلكني ، بالإضافة التى أننى لم أقم بتصوير المسرحية بعد ذلك.





وتابعت شيرين سيف النصر ان ابتعادها خلال السنوات الماضية كان لوفاة والدتها مما أثر على حالتها النفسية ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا.





واختتمت شيرين سيف النصر قائلة : اعتبر نفسي كنت في فترة هدنة ، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة القادمة ، من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها.





نرشح لكم: