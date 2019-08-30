شبكة HBO تطرح الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "جود لو" الجديد

يستعد النجم جود لو للعود لتجسيد دور البابا "بويس" في الموسم الجديد من مسلسله المثير للجدل، والذي يطرح باسم The New Pope.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية الإعلان التشويقي الأول للموسم الجديد من المسلسل، نقلا عن القناة الرسمية لشبكة HBO على موقع يوتيوب.

وقدمت الشبكة الأمريكية، شخصية "جود لو" بطريقة غير متوقعة، حيث أظهرته كرجل دين "لعوب"، محاط بالسيدات بملابس البحر، كما كان ظاهرا بملابس الداخلية أثناء التجول وسطهن.

كما شهد الإعلان الترويجي الأول للموسم الجديد من المسلسل المثير للجدل، ظهور للنجم "جون مالكوفيتش"، الذي يعود لشخصية البابا جوفاني باولو الثالث بالمسلسل.





ومن خلال الإعلان الترويجي، كشفت شبكة HBO عن أن الموسم الجديد من المسلسل سيعرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته أول أمس الأربعاء.





وكان أول ظهور للنجم الكبير جود لو في شخصية البابا "بويس"، في الموسم الأول من المسلسل، والذي كان باسم The Young Pope.





وجسد جود لو في الموسم الأول شخصية "ليني"، الذي يعتبر أول بابا للفاتيكان بجنسية أمريكية في التاريخ، واكتسب بعدها لقب الباباوية Pius XIII.





وعرض الموسم الأول من المسلسل في عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا، وأثار جدلا واسعا حول الطريقة الغير تقليدية التي قدم بها نمط عيش بابا الكنيسة الكاثوليكية.





وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أن الموسم الجديد من المسلسل، لن ترتبط أحداثه بالموسم الأول، وسيقدم أحداثا منفصلة تستعرض حياة الباباوية في الوقت المعاصر.





وسيكون مسلسل The New Pope، من المسلسلات القصيرة التي تمتد حلقاتها لتسعة حلقات فقط، وقد تم تصوير حلقاته بالكامل في إيطاليا العام الماضي.





وساهم في صناعة المسلسل المخرج والكاتب Paolo Sorrentino، بالاشتراك مع Umberto Contarello و Stefano Bises.





وكان قد تم الأعلان عن بداية صناعة المسلسل الجديد في مايو 2017، ومن المنتظر أن يتم بثه على عدة شبكات تليفزيونية، هي سكاي الإيطالية و كانال بلس الفرنسية، بجانب HBO.





وبخلاف عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، سيكون البث الجماهيري الأول لمسلسل The New Pope بحلول عام 2020 القادم.





وعرف النجم الكبير جود لو بالعديد من الادوار السينمائية الكبيرة حيث سبق له الظهور بالسلسلة الجديدة المشتقة من أفلام هاري بوتر، وهي سلسلة أفلام "فانتاستك بيستس"، التي يجسد بها شخصية "ألبوس دمبلدور"، وكذلك سبق لجود الأنضمام لعالم أفلام MRAVEL السينمائي، بظهوره مؤخرا كأحد أبطال فيلم "كابتن مارفل" مع النجمة الشابة الحاصلة على الأوسكار بري لارسون"، والنجم سامويل إيل جاكسون في شخصية نك فيوري، وجسد جود لو، في فيلم "كابتن مارفل"، شخصية أحد القادة بقوات حضارة "كري" الفضائية التي ظهرت للمرة الاولى في فيلم "حراس المجرة" للنجم كريس برات والنجمة زوي سالدانا.