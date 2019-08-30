ننشر طريقة تحضير القهوة بوش وأنواعها

تعد القهوّة من المشروبات التي يتم إعدادها من بذور البن المحمصة والتي تشتهر في جميع أنحاء العالم، ويقال أن القهوة (البن) هي ثاني أكثر سلعة يتم تداولها حول العالم ما بعد النفط الخام



عُرِفت القهوة قديمًا في اليمن، ثم انتقلت للحبشة (إثيوبيا)، وقد كانت تُستخدم كعلاج للعديد من الأمراض، وبعدها انتقلت للبلاد الأُخرى وأصبحت من المشروبات المُحببة للكثيرين وهذا ما أكسبها شُهرةً كبيرةً.



ويزرع البن في أكثر من سبعين دولة في العالم، وتحتوي القهوة على الكافيين لذلك فهي تتمتّع بتأثيرها المنبّه للإنسان، يقال أنّ أوّل من اكتشف أنّ للقهوة أثرًا منبّهًا على الإنسان هم أجداد قبيلة الأورومو في منطقة أثيوبيا



وتنتج ثمار البن من خلال عدّ أنواع من الأشجار دائمة الخضرة ولكن النوعان الأكثر انتشارًا هما: كافيا كانيفورا، والنوع الثاني كافيا أرابيكا



طرق عمل القهوة



القهوة التركية مكوّنات القهوة التركية:

ملعقة بن مطحون.

فنجان من الماء.

القليل من السكرأو حسب الرغبة

القليل من الملبن الأحمر

ربع ملعقة من الهيل

وربع ملعقة من القرنفل المطحون



طريقة تحضير القهوة التركية



نختار أيّ نوعًا من حبوب البن الجيدة ويمكن معرفة ذلك بأن تكون قليلة الزيوت نطحن حبوب البن ونأخذ مقدار ملعقة من البن المطحون ونضعة في كفكيرأو غلاية القهوة على النارو نضيف إليه السكر حسب الرغبة، ثم الماء بمقدار فنجان أو أكثر قليلًا. نضيف إليه مطحون الهيل، والقليل من القرنفل المطحون، ونخلطها ونضعها على النار حتى تبدأ بالغليان، ثم نخفض الحرارة قليلًا



عندما نرى تكوّن الوجه أو طبقة من الفقاعات نأخذ منها بالملعقة ونضعها في فنجان فارغ وهي ما تسمى بـوجه الفنجان. نترك القهوة تغلي قليلًا ثم نسكبها في الفنجان وتقدم مع الشوكولاته. يقدم الملبّن مع القهوّة.



يراعى سكب القهوة بشكل لطيف بحيث لا يتسخ الفنجان بالقهوة. يجب أن تكون النار بشكل هاديء تحت القهوة لكي تحصل على المذاق الطيب وعدم الاستعجال عليها.



القهوة الخليجية



المكوّنات: فنجانان من القهوة الخشنة والمحمصة بدرجة فاتحة (شقراء). ملعقة كبيرة هيل مطحون. رشة من الزعفران، أو القرنفل، أو الزنجبيل المطحون. ملعقة واحدة ماء ورد ويمكن الاستغناء عنه. لتر من الماء. طريقة التحضير: نضع الماء في إبريق غلي القهوة، ثم نضيف إليه القهوة ونتركها على النارالمتوسطة حتى الغليان. نخفض النار عندما تبدأ القهوة بالغليان ونتركها مدّة عشرة دقائق على النار الهادئة. نرفعها عن النار ونتركها ترتاح قليلًا مدّة ثلاثة دقائق ( أي عندما ينزل الحثل إلى القاع). نضع الهيل المطحون، والقرنفل، أو الزعفران، وماء الورد في الدلّة ثم نسكب القهوة عليها، ونتركها مدة خمس دقائق لتأخذ نكهة الهيل والزعفران، ثم نشرب منها.



أنواع القهوة



هنالك العديد من أنواع القهوة التي تُحضّر حول العالم، ومن هذه الأنواع"



الإسبرسّو"



قهوة إيطاليّة سوداء ثقيلة تمتاز بطعمها المُرّ حيث لا يُضاف لها السكّر، ويتمّ تحضيرها بغلي القهوة مع القليل من الماء، ومن الممكن تخفيفها بكمّية إضافيّة من الماء أو الحليب أو نكهة الفانيلا.



قهوة الكابتشينو



تعتبر الكابتشينو من أكثر أنواع القهوة انتشارًا، وتُحضّر الكابتشينو بمزج كمّيات متساوية من قهوة الإسبرسو مع الحليب المركّز، ومن الممكن لإضافة العديد من النكهات لها مثل نكهة البندق، واللوز والفانيلا، وأكثر ما يُميّز الكابتشينو وضع طبقة من الكريمة والرغوة عليها.



القهوة الأمريكية



يتمّ تحضير هذه القهوة باستخدام ماكينة خاصّة، وتُستخدم فلاتر لتقطير القهوة، وتكون القهوة الأمريكيّة مُخفّفة بالماء أو الحليب. ويعتبر هذا النوع من القهوة كروتين يومي في أمريكا حيث تُستهلك بكَثرة.



أنواع أخرى الكافيه لاتيه



تُقدّم هذه القهوة في جميع المقاهي، وتُحضّر بمزج كمّية من الإسبرسّو مع كمّية كبيرة من الحليب، وتُغطّى بطبقة من رغوة الحليب.



قهوة الموكا



تُحضّر هذه القهوة بمزج قهوة اللاتيه مع شراب الشوكولاتة، مع إضافة بودرة الكاكاو على وجه القهوة، وهي من الأنواع المُحبّبة للكثيرين.



القهوة العربيّة



تعتبر من أقدم أنواع القهوة، وتُحضّر من حبوب البُن المحمّصة بشكل جيّد، ويتم طحنها وغليها مع حبوب الهيل والزعفران، ويتم تقديمها مُرّة بدون سكر، في فناجين صغيرة خاصّة، وهي من أصول الضيافة في مُعظم البلاد العربيّة.



القهوة التركيّة



تُقدّم هذه القهوة في المقاهي التركيّة وفي البلاد العربيّة، وقد انتشرت القهوة التركيّة في العديد من دول أوروبا مثل اليونان وأرمينيا.

