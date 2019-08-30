سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 30-8-2019

أستقرت أسعارصرف اليورو أمام الجنيه وفقًا، لأخر تحديث لسعر اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 30-8-2019.

وجاءت أسعار اليورو بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الآخرى كالآتي :

سعر اليورو بالبنك المركزي :

18.46 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في"البنك التجاري الدولي" :

18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في " بنك المصرف المتحد":

18.45 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية :

18.42 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس :

18.41 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريفي الدولي :

18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان:

18.31 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في "بنك مصر":

18.46 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في "بنك كريدي أجريكول":

18.49 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في "البنك الأهلي المصري":

18.46 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في "بنك الأهلي الكويتي":

18.50 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في "بنك المصري الخليجي"

18.47 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك "عَـوده":

18.47 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في "بنك مصر إيران":

18.48 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

18.50 جنيه للبيع، 18.64 جنيه للشراء.

وسعر اليورو في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

وسعر اليورو في "بنك البركة":

18.40 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع

سعر اليورو في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

18.50 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع.

ويأتى استقرار اليورو أمام الجنيه وسط توتورات اقتصادية عالمية اثرت على تداولات العملة عالميًا.

ومن جانبه ألمحت رئيسة البنك الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد الى انها ستلتزم سياسة سلفها ماربو دراغي النقدية التي حفّزت اقتصاد منطقة اليورو، وسط تزايد المخاطر المحيطة بالنمو.

وفي رد مكتوب على استفسارات للبرلمان الأوروبي، أكدت لاغارد أن التضخم ظل منخفضا بثبات في دول التكتل بينما كان النمو في حال تباطؤ.

وكتبت "لهذا من الواضح أنه يجب الحفاظ على سياسة نقدية ميّسرة للغاية على المدى المنظور، البنك المركزي الأوروبي يملك مجموعة أدوات متنوعة في تصرفه ويجب أن يكون متأهبا للعمل".

ومدى ولايته التي استمرت ثماني سنوات، أوصل دراغي أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية وضخ المليارات لدرء خطر الانكماش وتحفيز النمو.

ولكن في ظل احتمالات تراجع النمو، بما في ذلك في ألمانيا الاقتصاد الاكبر في أوروبا التي توشك على الدخول في الركود، قال دراغي في اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو إن البنك يمكن أن يطلق حزمة تحفيز جديدة ويخفض أسعار الفائدة أكثر.

واضاف دراغي أن البنك المركزي الاوروبي لن ينتظر أن تصبح الظروف الاقتصادية أكثر سوءا قبل التحرك، معدّا لتحركات جديدة مع الاجتماع الجديد لرؤساء البنوك المركزية الأوروبية في سبتمبر.

وأشارت الاستطلاعات على مدى أشهر إلى تباطؤ اقتصادي في الربعين الثاني والثالث مقارنة بالنمو الذي بلغ 0,4 بالمئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى مارس.

ويهدد تباطؤ النمو بدوره أهداف البنك المركزي بلجم التضخم على مستوى المنطقة، والذي بلغ 1,3 بالمئة في يونيو.

واضافة الى ازدياد المخاوف المتعلقة بالسياسة الحمائية الاميركية، عكّر المزاج الاقتصادي في الكتلة ايضا اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتصاعد خطر بريكست بدون اتفاق مع تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء.

ومع ذلك أعربت لاغارد عن الثقة بأن "سلطات الاتحاد الاوروبي بما في ذلك البنك المركزي تحضّرت" لبريكست قاس.

وقالت "بشكل عام، أنا واثقة بأن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن قد حدّت من تأثير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه لا يزال يتعيّن على الشركات استغلال الوقت قبل الموعد النهائية في 31 تشرين الاول/أكتوبر كي تكون مستعدة لذلك.