تفاصيل تعاون يسرا اللوزي مع أحمد السقا في فيلم "العنكبوت"
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:54 ص
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تشارك الفنانة يسرا اللوزي، النجم أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذي انطلق تصويره الفترة الماضية للمخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونهما فى مسلسل "خطوط حمرا" الذى عرض عام 2012، لتجسد دور مهم ومحوري خلال أحداث الفيلم أمام السقا.
من المقرر أن تصور يسرا اللوزي، مشاهدها أمام السقا بعد أسبوع فى الديكورات الخاصة بها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا في أفلامه.
ويستمر المخرج أحمد نادر جلال، في إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، إذ وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وتم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم وأخرون من النجوم.
يشار إلى أن آخر أعمال يسرا اللوزي فى السينما فيلم "أخلاق العبيد"، للنجم خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.
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أحمد نادر جلال يستأنف تصوير فيلم "العنكبوت" عقب عيد الأضحى المبارك
قرر المخرج أحمد نادر جلال، وقف تصوير أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت" بطولة الفنان أحمد السقا، على أن يستأنف التصوير عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال "جلال" إنه صور بعض المشاهد خلال اليومين الماضيين بأحد المناطق الشعبية بمشاركة بطل العمل الفنان أحمد السقا، مضيفا أنه يواصل حاليا معاينة بعض أماكن التصوير استعدادا لتجهيزها خلال الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه يواصل عملية ترشيح باقي أبطال الفيلم.
وتابع جلال أن أحداث الفيلم تعتمد على ألأكشن والإثارة بفكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية، خاصة وأن الفنان أحمد السقا حققت أعماله نجاحا كبيرا خاصة في ألأكشن، مشيرا إلى أن الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائي مطلع العام المقبل.
يذكر أن آخر أفلام السقا كانت فيلم "هروب اضطراري" بطولة الفنان أمير كرارة، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضي، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمي، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربيني، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.
تعرضت للتنمر الشديد.. يسرا اللوزي بإطلالة جريئة
حالة من الجدل أثارتها الفنانة يسرا اللوزي، بعدما نشر صورة واحدة من جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة للدعاية لملابس مصممة الأزياء دنيا عشري، بعدما كشفت الصورة عن نحافة مبالغ فيها، كما تسبب المكياج في تحويل يسرا إلى نسخة من النجمة التركية بيرين سات.
وعرضت يسرا اللوزي، صورة واحدة من جلسة تصوير بفستان زفاف، وأخرى بفستان سهرة باللون الموف بعدسة المصور التركي إسماعيل المعروف عالميا باسم Izmatique، وتصفيف الشعر مينا خميس ومكياج نورا نمر، وصدمت من التعليقات التي تنمرت بنحافتها الزائدة.
وجاء التعليق الأول من فتاة قالت: هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى!!
بينما سخرت بقية التعليقات من بروز عظام القفص الصدري كدليل على النحافة، ومن التشابه الواضح بين الصورة وبين اطلالات النجمة التركية بيرين سات، ودخل بعض جمهور اللوزي للدفاع عنها مطالبين المنتقدين بالتوقف عن السخرية ومراعاة مشاعر الفنانة.
يسرا اللوزي تعرضت للتنمر بسبب هذه الصورة
تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي للتنمر بعد نشرها صورة واحدة من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها بموقع إنستجرام.
وعرضت يسرا اللوزي صورة واحدة من جلسة تصوير بفستان زفاف، وانهالت التعليقات عليها وقالت فتاة "هيكل عظمى لابس فستان جربى تغطي جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقينى!!"
وقال آخر إن بروز عظام القفص الصدري كدليل على النحافة، وعلق آخرون أن هناك تشابه واضح بين الصورة وبين إطلالات النجمة التركية بيرين سات، فيما دخل بعض جمهور اللوزي للدفاع عنها مطالبين المنتقدين بالتوقف عن السخرية ومراعاة مشاعر الفنانة.
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