تفاصيل تعاون يسرا اللوزي مع أحمد السقا في فيلم "العنكبوت"

تشارك الفنانة يسرا اللوزي، النجم أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذي انطلق تصويره الفترة الماضية للمخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونهما فى مسلسل "خطوط حمرا" الذى عرض عام 2012، لتجسد دور مهم ومحوري خلال أحداث الفيلم أمام السقا.





من المقرر أن تصور يسرا اللوزي، مشاهدها أمام السقا بعد أسبوع فى الديكورات الخاصة بها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا في أفلامه.





ويستمر المخرج أحمد نادر جلال، في إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، إذ وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وتم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم وأخرون من النجوم.





يشار إلى أن آخر أعمال يسرا اللوزي فى السينما فيلم "أخلاق العبيد"، للنجم خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.





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أحمد نادر جلال يستأنف تصوير فيلم "العنكبوت" عقب عيد الأضحى المبارك قرر المخرج أحمد نادر جلال، وقف تصوير أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت" بطولة الفنان أحمد السقا، على أن يستأنف التصوير عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال "جلال" إنه صور بعض المشاهد خلال اليومين الماضيين بأحد المناطق الشعبية بمشاركة بطل العمل الفنان أحمد السقا، مضيفا أنه يواصل حاليا معاينة بعض أماكن التصوير استعدادا لتجهيزها خلال الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه يواصل عملية ترشيح باقي أبطال الفيلم.

وتابع جلال أن أحداث الفيلم تعتمد على ألأكشن والإثارة بفكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية، خاصة وأن الفنان أحمد السقا حققت أعماله نجاحا كبيرا خاصة في ألأكشن، مشيرا إلى أن الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائي مطلع العام المقبل.

يذكر أن آخر أفلام السقا كانت فيلم "هروب اضطراري" بطولة الفنان أمير كرارة، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضي، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمي، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربيني، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.







