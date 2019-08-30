"الفيفا" تتدخل لحل أزمة نزاع مستحقات "سالا"

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة تسوية إلى نانت الفرنسي وكارديف سيتي الويلزي، بهدف إنهاء النزاع بين الناديين حول دفع مستحقات إنتقال إيميليانو سالا من الأول إلى الثاني، بعدما لقي المهاجم الارجنتيني حتفه في يناير (كانون الثاني) إثر تحطم طائرته في بحر المانش.





وأكد "فيفا" أنه "وجه رسالة إلى الأطراف المختلفة باسم رئيس اللجنة التي تشكلت خصيصاً لدراسة وضع اللاعب (سالا)".





ومنحت اللجنة برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك الناديين مهلة 10 أيام للموافقة على التسوية، على أن تعمد لاحقاً، في حال عدم التوصل لاتفاق، إلى إصدار حكم قابل للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".





وكان نانت تقدم بشكوى أمام "فيفا" في فبراير الماضي إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغ 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية الى العاصمة الويلزية كارديف، في بحر المانش في 21 فبراير.





ورفض كارديف تسديد الدفعة الأولى من قيمة العقد البالغة 6 ملايين يورو من اصل المبلغ الإجمالي، على الرغم من التصديق على العقد من قبل سلطات كرة القدم قبل وفاة المهاجم الأرجنتيني.





وتم انتشال جثة سالا من حطام الطائرة في فبراير الماضي، ولكن لم يتم العثور على جثة قائد الطائرة ديفيد إيبوتسون.



