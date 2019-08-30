كلوب منزعج من مواجهة نابولي في دوري الأبطال

صرح المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي يورجن كلوب بأنه لم يستطيع حصر عدد المرات التي واجه فيها نابولي، معلقاً أن فريقي جينك البلجيكي وسالزبورج النمساوي الأندية من أصحاب معدل الأعمار الصغيرة وأرجع للفريق النمساوي الفضل في صناعة ساديو ماني ونابي كيتا.





وخلال تصريحات كلوب للموقع الرسمي لليفربول: "نابولي مجدد! لا أعلم كم مرة لعبت أمام نابولي، لكنهم بكل تأكيد فريق صاحب خبرة."





وأكمل المدرب الألماني: "يجب الآن أن ألقي نظرة أخرى قوية على جينك وسالزبورج، لكني أعلم أنهم صغار السن للغاية، وهو شيء مثير وقوي، ذلك سيكون أمر ممتع بنسبة 100%، ولا أعتقد أنني لعبت أمام سالزبورج أو جينك لذا أن انتظر المواجهات."





وتابع : "المجموعة ليست سهلة بالنسبة لنا على الإطلاق، ولا يمكن أن نخفي أنفسنا وراء أحد، علينا أن نحاول بكل جهد من أجل التأهل، وبالطبع نحن ننظر إلى المواجهات بنفس المنظور المعتاد لنا، الآن عرفنا المنافسين، لكن أثناء الخروج من المران تحدثت إلى ديفوك اوريجي عن إمكانية مواجهة جينك!"





واختتم : "سوف نقوم بتحليلاتنا وأبحاثنا حول الأندية الثلاثة، لكننا نعلم أنهم جميعًا لعبوا موسمًا استثنائيًا العام الماضي، بالطبع سالزبورج مشهور باكتشاف اللاعبين الجدد، كما فعلوا مع ساديو ماني، ونابي كيتا، كما اكتشفوا لاعبين أخرين، أيضًا، الأمر سيكون ممتع للغاية أن نلعب ضدهم."





بذكر ان كلوب لعب أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا 4 مرات بدور المجموعات حيث وقع في مواجهتهم مع بوروسيا دورتموند موسم 2013-2014، ثم أتى اللقاء مجددًا مع ليفربول الموسم الماضي في دور المجموعات.