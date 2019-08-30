شريف مدكور عن حالته: تم استئصال 25 سنتيمتر من القولون (فيديو)



وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه سعيد وفخور بتلقي العلاج من أطباء مصريين. يأتي لهم مرضى من دول أخرى.





وشدد على أنه تلقى 3 جلسات للعلاج الكيماوي، يحصل على جلسة كل ثلاثة أسابيع، ويتناول كل يوم 5 أقراص كيماوي، لافتا إلى أن هذه الجلسات مرهقة إلى حد ما.





ولفت إلى أنه تعرض للإعياء الشديد في أخر حلقات برنامجه "شارع شريف"، المذاع على قناة الحياة، وكان يذهب لغرفته لكي يلتقط أنفاسه، ولا يشعر الجمهور بذلك.





يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يبث في تمام الساعة التاسعة مساءً، من الأربعاء للجمعة.



ويواصل الإعلامي شريف مدكور تقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع عبر قناة "الحياة"، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من السبت للأربعاء.



وتبدأ حلقة غدٍ، الأحد، بفقرة "المطبخ" مع أميرة حسن، ثم فقرة "صحة طفلك" وتستضيف نانسي توفيق - استشاري التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية، يليها فقرة رنين مع أحمد سعيد مدير التسويق بشركة رنين، ومحمد الشبراوي الفقي رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، ثم فقرة أبراج مع هالة عمر خبيرة الأبراج والحديث عن برج العذراء، وأخيرًا فرقة "مزازيك" الموسيقية.



أما يوم الإثنين، 26 أغسطس الجاري، فالبداية كالمعتاد مع فقرة "المطبخ" مع لارا خليفة، ثم فقرة "حلويات" مع الشيف فضل، وفقرة "رياضة" مع الكابتن أحمد طلعت أخصائي لياقة بدنية، للحديث عن كيفية تدريب الأطفال رياضيا في سن صغيرة، يليها فقرة "أناقة" بعنوان "كيف يختار الراجل الملابس المناسبة لشكل جسمه؟"، وتستضيف دينا نصير استشاري العناية بالمظهر، والختام مع فرقة مزازيك الموسيقية.



وفي حلقة الثلاثاء 27 أغسطس، تكون البداية مع فقرة "المطبخ" مع منى الطرابيشي، ثم الفقرة الطبية تستضيف الدكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب، يليها فرقة "حكاوي زمان" مع سعاد سليمان، والحديث عن "سميراميس"، ثم فقرة ‏‎فاشون مع مصممة الأزياء ريم الخضير، وأخيرًا فرقة "مزازيك" الموسيقية.



وختامًا بحلقة الأربعاء، 28 أغسطس، تبدأ بفقرة المطبخ مع منى الصباحي، يليها عيد ميلاد بينجو أغسطس 2019.



يُذكر أن برنامج "4 شارع شريف" يقدمه الإعلامي شريف مدكور عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت للأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



وفاجأ الإعلامي شريف مدكور، محاربة السرطان ميرنا فتحي صاحبة الـ 16 عام، أثناء حوارها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة.



وكشف "مدكور"، أن يرتدي "تيشرت" عليه صورة ميرنا، تعبيرًا منه عن دعمه لها في مواجهتها لمرض السرطان، معقبًا: "أنا حطيت صورتك على التيشرت عشان أقولك كلنا معاكي، ومع كل مرضى السرطان"، مضيفًا أن مرض السرطان ليس لعينًا كما يعتقد البعض.



وطالب "مدكور"، ميرنا بخلع الإيشارب الذي ترتديه، قائلا: "انتي لبساه ليه إنتي حلوة في كل حالاتك"، مشيرًا إلى أنه حصل على 5 جرعات كيماوي، ومتبقي له 3 جرعات أخرى، بالإضافة إلى يتناول 6 أقراص يوميا.



يذكر أن الإعلامي شريف مدكور هاجم نجم المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي واتهمه بالغرور بعد تصريحاته فى حواره مع شبكة "CNN"، والتى قال فيها: "لقد كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب" .



وكتب شريف مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "محمد صلاح يقول كده، دي بداية الغرور للأسف" .



وشارك اللاعب محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وودعت منافساتها في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.



وقال محمد صلاح في تصريحات جديدة، إن وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين خلال كأس الأمم الأفريقية اللاعبين كان غير طبيعي، "عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً".



وأوضح: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!"، وتابع:" أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة".





واختتم: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجلي وكل اللاعبين أيضًا، لأن اللاعبين يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن أنه حاليا في مرحلة العلاج الكيماوي، بعد إجراء عملية جراحية في شهر رمضان الماضي، حيث تم استئصال 25 سنتيمتر من القولون.